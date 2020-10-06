經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：阿里有望試年內高位

【明報專訊】9月份港股跑輸各個環球主要市場，無論相比美國、中國，以至區內韓國、日本、澳洲等，港股可謂弱中之弱。恒指由8月31日高位25,800點水平一直跌至9月25日低位23,124點，1個月內跌了近2700點，超過了10%。跌幅領前的是科技股，香港科技指數由9月2日高位7909點，跌至9月25日低位6860點，跌了13.3%，美國納指月中高低位亦足足相差12.8%。

港股積弱 反彈力弱升幅不全面

要數影響港股因數，先講美國，臨近大選，特朗普支持率一直落後拜登，市場分析認為一旦拜登當選，對股市會帶來負面影響。特朗普仍期望手上兩張王牌「經濟」、「對華」為他加添分數。但經濟被疫情所拖累，新一輪刺激經濟方案亦遲遲未有定案。至上周特朗普本人和太太亦確診染上新冠肺炎，群眾的注意力更加由「經濟」轉移到「抗疫」。因抗疫不善，經濟復蘇之路就會更長更難行，故特朗普對華的手段未有鬆懈，對Tiktok 、WeChat、中芯（0981）的打壓仍然困擾市場。

積弱的港股在9月尾連續5日收高於23,200點，找到初步支持。惟在內地長假期間缺乏北水支持，港股雖有反彈，但連續四天成交不足1000億元，反彈力弱，升幅不全面。要數最強勢板塊有受惠「十四五」規劃的光伏股，信義光能（0968）、福萊特玻璃（6865）、信義能源（3868）均處歷史高位；而受惠內循環和黃金周消費熱，餐飲股九毛九（9922）、海底撈（6862），體育用品李寧（2331）、安踏（2020）同樣逆市現強勢；科技股中阿里（9988）受惠螞蟻集團擬10月內中港上市，有望上試年內高位。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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