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向華加關稅 迪士尼可樂等告華府

【明報專訊】《金融時報》報道，最近數周已有超過3500家企業，包括可口可樂、迪士尼、雅培及福特等，控告美國政府向中國貨品加徵關稅，反映商界對特朗普政府掀起的關稅戰感到強烈不滿。法律界人士稱，家喻戶曉的品牌聯同美國小型製造商，紛紛向位於紐約的美國國際貿易法院提出起訴，令案件數量在短時間內史無前例地激增。

上訴期快屆滿 觸發訴訟潮

參議院金融委員會的前最高貿易顧問弗塞爾（Nasim Fussell）表示，案件的數量令人震驚，反映關稅為商界帶來的痛苦，但商界之前一直審慎，恐被特朗普透過Twitter或其他途徑批評。訴訟涉及的關稅，在2018年9月底生效。隨着相關關稅的上訴期面臨屆滿，觸發訴訟潮來臨。若美國商界勝訴，美國政府將要償還所徵收的關稅。

羅斯福研究所專門研究國際貿易法的研究員塔克（Todd Tucker）稱，美國貿易法賦予行政部門對影響國家安全任何貿易，享有自由裁量權，允許其改變關稅制度以應對其他國家的報復。美國政府建議法院選擇少數個案作代表作審理。

此外，亞洲航空（AirAsia Group）旗下的廉航日本亞洲航空（AirAsia Japan）表示，旗下全部4條航線將於12月5日取消，並關閉日本業務。該航空公司原本經營名古屋來往札幌、仙台、福岡及台北的航線​​，自4月起受疫情影響暫停所有國際及本土航班，至8月恢復營運，但近期再次停運。

（綜合報道）

[國際金融]

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