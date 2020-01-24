Nexi吞併SIA 成歐最大支付商

Nexi表示，支付市場出現強勁的整合趨勢，今次交易將創建一家大型的意大利支付技術（Paytech）公司，其規模和能力將在歐洲市場發揮愈來愈大的領導作用。今年初，法國兩家最大的支付公司Worldline和Ingenico也宣布合併，它們去年總收入53億歐元（約483億港元），合併後是全球第四大支付公司。整體而言，意大利的支付服務普及程度，仍落後於其他歐洲國家，但受疫情推動，預計服務將迅速發展。

NEC斥173億購瑞士銀行軟件商

此外，日本電氣（NEC）將以20.5億瑞郎（約173億港元）的價格，收購瑞士銀行業最大軟件供應商Avaloq，預料交易可在明年4月底前完成。Avaloq向銀行供應的軟件，服務以無現金和數碼貨幣交易為主。

其系統在全球30個國家、超過150家金融機構使用，並提供數據分析等支援服務。NEC有意獲得Avaloq的客戶基礎，作為在歐洲展開業務的跳板。

（綜合報道）

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