拜登倘當選 美企利潤減一成 政治風險降 道指早段漲300點

美國民主黨總統候選人拜登在民調的支持率持續領先之際，美國銀行全球研究部表示，若民主黨在11月的總統選舉，以至參、眾兩院改選大獲全勝，拜登的企業加稅措施或將付諸實行，恐導致標普500指數企業的利潤大減，對美國大型科技企業的影響尤甚。由於科技股一直是今年大市反彈的動力，一旦科技企業利潤受到影響，或影響美股的前景。

美銀指拜登倘當選 科技股最傷

拜登建議，把企業稅率由21%提高至28%，並向美國企業徵收一種新的最低稅。此外，總部設在美國的跨國公司，其海外利潤的稅率亦將由10.5%上調至21%，預料科技企業將首當其衝。這些建議將逆轉特朗普政府任內的部分減稅措施，例如將企業稅率由35%降至21%，以增加美國企業回流及海外企業赴美的吸引力。美銀估計，拜登的加稅建議影響疊加起來，將導致標普500指數企業的預測利潤減少9.2%，且對個別行業的影響較大。接受FactSet調查的分析師原本預計，明年標普500指數成分股企業的利潤將增長26%。

科技股今年以來升幅顯著

美銀的分析顯示，拜登的加稅建議，將為通訊服務、非必要消費品及資訊科技行業的利潤帶來雙位數的減幅（見圖）。它們都是今年以來，標普500指數的領漲板塊，同時也是科技強勢股（Facebook 、蘋果、亞馬遜、微軟、Google）所屬的行業領域。據FactSet估計，科技行業僅有43.5%的收入來自美國，標普500指數成分股企業來自美國本土的收入比例為60.3%，因此拜登向企業海外利潤加稅的建議，將對科技企業造成較大打擊。這些科技巨企的利潤一旦受挫，其作為美股火車頭的地位也將面臨挑戰。在疫情衝擊下，科技股成美股抵禦「疫市」的屏障，助標普500指數由3月低位飈升50%。由於大部分經濟領域在疫情下停擺，網上經濟活動增加，投資者紛紛押注科技類股。至上周，亞馬遜股價今年迄今升69%，蘋果和微軟期內分別升54%和31%。Facebook升27%，而Google升8.7%。

拜登助選團：建議利創造就業

整體來說，企業利潤是驅動美股走勢的主要因素。高盛分析師亦稱股市風向可能轉變，原因之一是拜登呼籲提高企業利得稅最高稅率。不過拜登的競選團隊援引穆迪分析（Moody's Analytics）報告，稱拜登建議將帶來經濟增長和就業機會。競選團隊稱，拜登着重於實體經濟，要求每人公平地交稅，並採取更多措施來創造就業。此外，拜登建議增加支出，應對氣候變化和重建美國基礎設施，料有助提振經濟增長，抵消加稅為企業帶來的負面影響。

（綜合報道）

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