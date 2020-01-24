經濟
國際金融

拜登倘當選 美企利潤減一成 政治風險降 道指早段漲300點

【明報專訊】美國總統特朗普的病情持續好轉，加上美國新一輪紓困計劃出現進展，以及美國服務業活動回升，刺激道指早段升逾300點，標普500指數及納指各升逾1%。隨着新訂單增加，美國9月的ISM非製造業指數，由8月的56.9升至57.8，高於2月疫情在美國爆發前的57.3水平。市場的樂觀情緒，帶動國際油價昨晚升逾5%。

美國民主黨總統候選人拜登在民調的支持率持續領先之際，美國銀行全球研究部表示，若民主黨在11月的總統選舉，以至參、眾兩院改選大獲全勝，拜登的企業加稅措施或將付諸實行，恐導致標普500指數企業的利潤大減，對美國大型科技企業的影響尤甚。由於科技股一直是今年大市反彈的動力，一旦科技企業利潤受到影響，或影響美股的前景。

美銀指拜登倘當選 科技股最傷

拜登建議，把企業稅率由21%提高至28%，並向美國企業徵收一種新的最低稅。此外，總部設在美國的跨國公司，其海外利潤的稅率亦將由10.5%上調至21%，預料科技企業將首當其衝。這些建議將逆轉特朗普政府任內的部分減稅措施，例如將企業稅率由35%降至21%，以增加美國企業回流及海外企業赴美的吸引力。美銀估計，拜登的加稅建議影響疊加起來，將導致標普500指數企業的預測利潤減少9.2%，且對個別行業的影響較大。接受FactSet調查的分析師原本預計，明年標普500指數成分股企業的利潤將增長26%。

科技股今年以來升幅顯著

美銀的分析顯示，拜登的加稅建議，將為通訊服務、非必要消費品及資訊科技行業的利潤帶來雙位數的減幅（見圖）。它們都是今年以來，標普500指數的領漲板塊，同時也是科技強勢股（Facebook 、蘋果、亞馬遜、微軟、Google）所屬的行業領域。據FactSet估計，科技行業僅有43.5%的收入來自美國，標普500指數成分股企業來自美國本土的收入比例為60.3%，因此拜登向企業海外利潤加稅的建議，將對科技企業造成較大打擊。這些科技巨企的利潤一旦受挫，其作為美股火車頭的地位也將面臨挑戰。在疫情衝擊下，科技股成美股抵禦「疫市」的屏障，助標普500指數由3月低位飈升50%。由於大部分經濟領域在疫情下停擺，網上經濟活動增加，投資者紛紛押注科技類股。至上周，亞馬遜股價今年迄今升69%，蘋果和微軟期內分別升54%和31%。Facebook升27%，而Google升8.7%。

拜登助選團：建議利創造就業

整體來說，企業利潤是驅動美股走勢的主要因素。高盛分析師亦稱股市風向可能轉變，原因之一是拜登呼籲提高企業利得稅最高稅率。不過拜登的競選團隊援引穆迪分析（Moody's Analytics）報告，稱拜登建議將帶來經濟增長和就業機會。競選團隊稱，拜登着重於實體經濟，要求每人公平地交稅，並採取更多措施來創造就業。此外，拜登建議增加支出，應對氣候變化和重建美國基礎設施，料有助提振經濟增長，抵消加稅為企業帶來的負面影響。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

新iBond加碼至最多發行150億 本月23日起認購 分析：回報難高於2厘
新iBond加碼至最多發行150億 本月23日起認購 分析：回報難高於2厘
分析：環球「零息」股市波動 iBond吸引
分析：環球「零息」股市波動 iBond吸引
稅貸利率降 大新低見1.38厘
稅貸利率降 大新低見1.38厘
匯控友邦發力 恒指升逾300點
匯控友邦發力 恒指升逾300點
嘉和生物超購1200倍 凍資3600億
嘉和生物超購1200倍 凍資3600億
按證公司上半年盈轉虧 蝕近2億
按證公司上半年盈轉虧 蝕近2億
封城到旅遊氣泡 港酒店商不斷變陣 帝盛變身檢疫隔離中心 減房租保住八九成入住率
封城到旅遊氣泡 港酒店商不斷變陣 帝盛變身檢疫隔離中心 減房租保住八九成入住率
Work From Room 20酒店與預訂平台合作
Work From Room 20酒店與預訂平台合作
高檔減價少入住低 中檔願劈價入住高
高檔減價少入住低 中檔願劈價入住高
增科技設施 減人與人接觸
增科技設施 減人與人接觸
港交所月中實施盤前新規 ETF首掛限波動15％之內
港交所月中實施盤前新規 ETF首掛限波動15％之內
阿里入股免稅店Dufry 在華成立合資公司
阿里入股免稅店Dufry 在華成立合資公司
中行持股民企華榮 遭入稟追討逾7000萬
中行持股民企華榮 遭入稟追討逾7000萬
內房9月賣樓暢旺 碧桂園按年增25%
內房9月賣樓暢旺 碧桂園按年增25%
Nexi吞併SIA 成歐最大支付商
Nexi吞併SIA 成歐最大支付商
向華加關稅 迪士尼可樂等告華府
向華加關稅 迪士尼可樂等告華府
張兆聰：臨近冬季 小注波司登
張兆聰：臨近冬季 小注波司登
劉宇亮：阿里有望試年內高位
劉宇亮：阿里有望試年內高位
李浩德：商業化產品待爆發 百濟神州強勢
李浩德：商業化產品待爆發 百濟神州強勢
金曹：港股10月如調整是買入機會
金曹：港股10月如調整是買入機會
薛偉傑：中芯國際被美制裁 半導體材料供應成隱憂
薛偉傑：中芯國際被美制裁 半導體材料供應成隱憂
技術取勝：雷蛇2元關口阻力不輕
技術取勝：雷蛇2元關口阻力不輕
眾安推首張自訂號碼Visa卡
眾安推首張自訂號碼Visa卡
證監網站推新版面
證監網站推新版面
劉思明：新能源猛進 風電龍源回勇
劉思明：新能源猛進 風電龍源回勇
周顯：恒大「大龍鳳」 利有心人收平貨
周顯：恒大「大龍鳳」 利有心人收平貨
湯文亮：同舟共濟破壞僱傭關係
湯文亮：同舟共濟破壞僱傭關係
大圍站柏傲莊I首批推逾157伙 最快日內開價 周末開放示位
大圍站柏傲莊I首批推逾157伙 最快日內開價 周末開放示位
代理分行數目連升5月 累增近150間
代理分行數目連升5月 累增近150間
劉德華父親3800萬購布力架街豪宅
劉德華父親3800萬購布力架街豪宅
東濤苑未補價860萬沽 追平屋苑紀錄
東濤苑未補價860萬沽 追平屋苑紀錄
第一太平戴維斯：缺內地客 商場空置率高見12%
第一太平戴維斯：缺內地客 商場空置率高見12%
屯門時代廣場一房月租8700元 低市價一成
屯門時代廣場一房月租8700元 低市價一成