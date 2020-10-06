內房9月賣樓暢旺 碧桂園按年增25%

單月銷售達646.3億元人民幣

中國奧園（3883）方面，9月份錄得合同銷售額約120.8億元，按年增13.7%，按月增11.3%，亦為連續兩個月銷售額達100億元以上。首9個月合計，累計錄得物業合同銷售額約833.6億元，按年增長5.1%。首9個月銷售則達833.6億元，按年增長6.1%。

其他內房股銷情亦算不俗。當中當代置業（1107）、景瑞控股（1862）及中梁控股（2772），亦分別在9月份錄得銷售按年增長45.1%、31.08%及24.65%，達到45.55億元、24.63億元及182億元。

中國奧園銷售額按年增13.7%

若按今年首9個月的物業銷售額合計，當代置業、景瑞控股、中梁控股、力高地產（1622）及大發地產（6111），則分別錄得按年增長6.51%、1.84%、14.13%、34.1%及59%。