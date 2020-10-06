經濟

內房9月賣樓暢旺 碧桂園按年增25%

【明報專訊】內地多家房地產公司公布9月份賣樓成績，當中在每年旺季「金九銀十」的效應帶動下，藍籌股碧桂園（2007）9月份單月銷售達646.3億元（人民幣、下同），按年增長25.3%，按月亦增長6.1%，並為連續兩個月合同銷售額高企於600億元以上。該集團的合同銷售建築面積約759萬平方米，按年亦增加31.67%。其他內房股的銷售亦普遍上升。

單月銷售達646.3億元人民幣

中國奧園（3883）方面，9月份錄得合同銷售額約120.8億元，按年增13.7%，按月增11.3%，亦為連續兩個月銷售額達100億元以上。首9個月合計，累計錄得物業合同銷售額約833.6億元，按年增長5.1%。首9個月銷售則達833.6億元，按年增長6.1%。

其他內房股銷情亦算不俗。當中當代置業（1107）、景瑞控股（1862）及中梁控股（2772），亦分別在9月份錄得銷售按年增長45.1%、31.08%及24.65%，達到45.55億元、24.63億元及182億元。

中國奧園銷售額按年增13.7%

若按今年首9個月的物業銷售額合計，當代置業、景瑞控股、中梁控股、力高地產（1622）及大發地產（6111），則分別錄得按年增長6.51%、1.84%、14.13%、34.1%及59%。

相關字詞﹕力高地產 中梁控股 景瑞控股 當代置業 中國奧園 碧桂園

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