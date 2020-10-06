中行持股民企華榮 遭入稟追討逾7000萬

深圳商人丁智耀旗下公司入稟追討

根據法庭文件披露，以及華榮能源2017年8月的公告，丁智耀旗下港興企業顧問當年向華榮能源認購了本金總額1.18億元的可換股債券，以年利率7厘計息，張志熔為擔保人，兩年後，亦即2019年到期續回。港興企業顧問指出，於到期後向華榮能源提出以現金方式贖回該批債券，但華榮能源只償還了部分金額，因此入稟法院，向華榮能源追討未償還的6535萬元本金，以及602.73萬元利息，合共總額7137.73萬元。

由張志熔創辦的熔盛重工曾經盛極一時，但在2012年前後造船業嚴重不景氣，公司接連虧損；張志熔又捲入中海油收購加拿大尼克森公司內幕交易案，被美國證券交易委員會（SEC）調查，同年辭去包括主席等所有職務，熔盛重工由盛轉衰，且負債連連。

造船業嚴重不景氣 公司接連虧損

2015年改名華榮能源的熔盛重工亦堪稱「債轉股」鼻祖，早在2016年人民銀行尚在研究不良資產「債轉股」文件時，華榮能源就已經透過向債權人發行最多171億股，以抵消171億元人民幣債務，其中最大債權人中行獲27.5億股，因此成為最大股東。