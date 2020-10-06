阿里入股免稅店Dufry 在華成立合資公司

除合營協議外，阿里更擬入股Dufry成為主要股東，集團預計為購入Dufry擴大股本後，不多於9.99%的股份，融資規模達7億瑞士法郎（約58.9億港元）。Dufry股價昨晚在瑞士大漲18%。

阿里將持新公司51%股權

Dufry表示，是次集資將用於解決收購競爭對手Hudson Ltd的餘款，以及公司一般運營款項，當中包括與阿里巴巴在中國擴大運營所需資金。此前，私募股權投資公司安宏資本（Advent International）斥資4.15億瑞士法郎認購Dufry股份，當時每股作價28.5瑞士法郎。根據協議，若最新一輪融資額超過5億瑞郎，安宏資本的投資額還可上升至4.55億瑞郎。

Dufry：以推動公司中國及亞洲客戶增長

Dufry主要業務為全球主要機場的免稅店業務，目前第一大市場是歐州和非洲市場，自2008年開始在中國經營旅遊零售業務，目前在上海機場、成都機場，以及香港和澳門均有零售網點。