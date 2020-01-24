港交所月中實施盤前新規 ETF首掛限波動15％之內

明報記者 馬迪帆

今年8月，首隻追蹤恒生科指ETP產品、南方東英科指ETF（3033）上市首日，於盤前炒高1.6倍，最高價出現涉及千萬元成交，令「追貨」的散戶損失慘重。當時本報報道引述專家指出，事件反映散戶不理解產品性質，但亦顯示莊家未能盡責，港交所對於盤前莊家責任的規定具有漏洞。

8月首隻科指ETF上市現亂象

本報查詢港交所，是次加設ETF新規，是否旨在回應科指ETF亂象，港交所發言人回應：「港交所不懈提升旗下市場微結構，是次開市前時段優化為重要舉措之一」。

港交所市場主管姚嘉仁昨日則於通告中表示，是次優化措施跟隨國際慣例，有助改善價格發現過程、增加交易流通量，未來期望見到更多投資者參與開市前時段，為香港市場增加深度及提升效率。

ETF發行人須提前披露NAV

港交所於另一份通告指出，原計劃中，新價格限制本不應用於首日掛牌的證券產品，包括首掛ETF。

該所昨日指出，「為防止ETP（包括ETF及L&I）於上市首日在開市前時段出現極端價格波動，優化計劃會作出一項微調」。

開市前30分鐘 分兩階段限制

根據規則，首掛ETP將會以上市前的每單位資產淨值（NAV）作為開市前時段參考價，發行人須提前披露NAV。

新修訂的價格限制規定，由9時至9時15分的盤前時段內，交易產品的價格波動不可超過上一收市日的上下15%，否則無法落盤，而9時15分至22分的限制將進一步縮窄（見表）。應用產品包括股本證券、交易所買賣基金（ETF）、房地產投資信託基金（REITs）及槓桿及反向產品（L&I Products）。債券、牛熊證、界內證及窩輪等產品則不受限。