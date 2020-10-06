高檔減價少入住低 中檔願劈價入住高

華大稱旅遊氣泡「冇用」 僅方便港人外遊

根據香港旅遊發展局的數據顯示，香港的甲級高價酒店房租減幅較小，在疫情期間入住率介乎10%至20%不等。反之乙級中、高價酒店劈租幅度較大，疫情期間入住率介乎30%至近70%不等。近期亦愈來愈多酒店專攻本地度假（Staycation）市場。鄭啟文表示，集團及他私人旗下10間酒店接近全滿，但是房價要符合港人肯支付的價錢。他舉例，有酒店住客原來住粉嶺，現時市區酒店房租在1萬元以下，房間內水、電、煤及wi-fi齊全，方便出入，便很有市場。同時他說：「因為本地人入住不會如旅客般需要太多服務，因此酒店最多可做到不用蝕，但是所賺取的，則不及有旅客支持時般多。」他坦言，非五星級酒店一般來自餐飲生意的比例其實很微不足道。

回顧在疫情前，鄭啟文稱，香港酒店業主要依賴過夜旅客支持，當中80%酒店來自內地及相關的短程旅遊市場，來自歐洲、美國及澳洲等國家及地區的長途客佔比不足10%，至於日本、韓國及東南亞的遊客佔比亦只約10%，最多亦不足15%。至於香港計劃聯同其他國家部署啟動旅遊氣泡，他明言：「冇用，幫助不多，反而方便了港人出外旅遊」。

料內地客准外訪 初期或更多來港

鄭啟文認為，若要香港的酒店及旅遊業重拾朝氣，一定要靠內地遊客。在預見疫情後，內地遊客會有相當長的時間仍減少出訪外國，在選擇不多下，他不排除當中港恢復旅客往返後，會有更多內地旅客訪港，生意可能會比過往更好。他說，他當前可做的是，勸勉酒店同事不要氣餒，並且密切聯絡內地的旅行社，以便在中港兩地旅客可用健康碼通關，恢復互訪時，及早部署。

[疫下經濟酒店篇]