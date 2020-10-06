Work From Room 20酒店與預訂平台合作

酒店伙WOOM爭商務市場

WOOM過往與貿易發展局合作，讓外國訪客參與香港大型展覽時，可以更容易租到酒店房、共享空間、辦公設施、商務中心及服務式公寓等，為需要留宿、洽商生意、辦公及展示產品的客戶提供服務。徐天佑指在疫情下，不少客戶居家工作及舉行視像會議時，會遇到居家面積細小，容易暴露家中私隱，以及小孩干擾會議等問題。因此在7月尾至8月初，WOOM就着手與4星至5星商務酒店洽商合作，擴大日租酒店房服務。他說：「這既可用作共享空間，亦方便舉行視像會議及工作。酒店業界在周末爭取本地度假市場，平日則爭取商務市場改善出租情况。」在「Work From Room」推出首周，便錄得逾100個下載，之後每日平均逾100個下載，每日均有客人下單，並錄得近百宗預訂。

現時「Work From Room」服務據點主要在中環、上環、灣仔、尖沙嘴、旺角、深水埗及鴨脷洲等地區的酒店，暫時和大約20間酒店合作。徐天佑稱，以保險公司等金融機構、銷售人員、外國自由職業者及律師等客戶使用較多。他們提供的服務價錢由300元使用6小時，到超過1000元使用10小時不等，當中以消費400至600元的需求最大，租用酒店房間的同時，「Work From Room」同時亦帶來中午飯盒及泊車服務等配套的需求。WOOM務求將訂單平均分配予和他們合作的酒店。

隨着今次開展「Work From Room」見到商戶需求，徐天佑稱，WOOM有意開拓專攻中小企的轉介月租計劃，甚至有意和已建立合作關係的酒店，探討將服務擴展至該等酒店位於珠三角的成員酒店。

[疫下經濟酒店篇]