經濟
疫下經濟酒店篇

封城到旅遊氣泡 港酒店商不斷變陣 帝盛變身檢疫隔離中心 減房租保住八九成入住率

【明報專訊】今年初爆發的新冠病毒肺炎席捲全球，遠東發展（0035）旗下武漢帝盛酒店是最早見證疫情爆發的酒店之一。身兼遠展執行董事及帝盛酒店總裁的邱詠筠接受訪問時直言，當時武漢酒店的同事在封城前即着手加強照料客人，接着部署供醫護人員及檢疫用所需物資，當中的「情報」，幫助集團早於1月份預先在香港疫情爆發前啟動應變措施，甚至推動帝盛全球的酒店變陣迎戰疫情。即使缺少旅客下房價下跌，但帝盛卻可以維持高入住率。近期隨着星、馬及澳、紐地區啟動旅遊氣泡，集團在星、馬、澳都有酒店，這些經驗正好可作為本港酒店事前準備的藍本。

明報記者 陳偉燊

攝影 鍾林枝

邱詠筠回憶今年初武漢爆發新冠病毒肺炎時不諱言：「武漢的同事一早察覺疫情的嚴重後，即加緊照顧酒店內的客人，甚至安排醫護居住及食宿，支持防疫工作。」幸運地該酒店的同事無人「中招」。她說：「香港的同事掌握情報後，工程及機電部門便預先在1月份檢視防疫水平，採購部即採購口罩及清潔液作準備。」他們更和美國Ecolab合作，為在港的酒店冷氣系統作醫療級殺菌消毒。

武漢酒店經驗 港酒店提早部署

香港3月起落實外國訪客進港14天隔離措施，邱詠筠說：「酒店除了放置體溫檢測設備及機械人吸塵機外，亦準備了核酸測試包，供從海外回流的留學生隔離時使用。」帝盛甚至容許foodpanda在其酒店內替客人提供外賣送餐，減少正隔離的住客與外間接觸。在港的酒店由起初供返港人士隔離，到後來撥作醫護人員入住，到8月17日起更有酒店安排做等候檢測結果的中心，到近日亦有大型跨國公司承租旗下酒店約3個月，方便職員往來中、港跨境工作所需。

伙和諧之家幫助家暴家庭

香港的酒店防疫經驗亦延伸至同系的外國酒店。她說：「英國的帝盛酒店與醫護機構NHS及警察部門合作，向醫護人員及執行防疫的警察提供支援；新加坡的酒店則與當地醫院合作；馬來西亞的酒店亦用作支持檢疫及醫護工作」。最近英國的酒店着手接收海外回流的留學生租住隔離檢測。

有見接受隔離的住客需要解悶，邱詠筠說，帝盛酒店在港提供房內健身及任天堂等娛樂設備（見另文），同時因應留家抗疫時家暴增加，遂與「和諧之家」合作提供暫住服務。本港的酒店同期亦有提供本地度假（Staycation）套餐，提供分層、分電梯安排。最終帝盛在港的酒店入住率維持八、九成，雖然收取房價不及過往，可幸的是9間酒店約1000名員工沒人被裁。她期望，集團最終會撐過去。

星馬推旅遊氣泡 明顯多了客

在海外方面，邱詠筠稱，酒店入住未致受疫情打擊，例如遠展的澳洲珀斯麗斯卡爾頓酒店，在周末的入住率一度達七、八成，客人用作舉行生日派對。星、馬在1個多月前落實旅遊氣泡，縮短檢測及隔離時間後，集團位於兩地的酒店明顯多了客人，當中的運作經驗，她相信可供港重啟旅遊氣泡時借鑑。

[疫下經濟酒店篇]

相關字詞﹕任天堂 遠東發展 帝盛酒店 邱詠筠

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