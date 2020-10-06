按證公司上半年盈轉虧 蝕近2億

外匯基金備用信貸增至800億

期內，按證公司的經營收入13.95億元，按年減少6.04%；淨利息收入為2.4億元，按年更大減16.8%；經營支出錄得2.49億元，按年上升8.13%。按揭保險計劃方面，新取用貸款額為404億元，按年增加1.57倍；香港年金計劃的總保費金額則約9億元，按年上升12.5%。公司的減值撥備為314.2萬元，按年大幅增加6.31倍。不過，其資本充足率處於36.6%，較去年底增加6.4個百分點，且遠高於8%的最低要求。同時，按證保險公司及香港年金公司的償付能力充足率，分別約為23倍及18倍，同樣遠高於保監局的最低監管要求，分別為2倍及1.5倍。

該公司指出，雖然香港年金公司錄得會計虧損，其於上半年內含價值約為53億元，長遠而言反映年金業務可持續發展。