經濟

按證公司上半年盈轉虧 蝕近2億

【明報專訊】按揭證券公司公布中期業績，今年上半年轉盈為虧，綜合稅後虧損錄得1.97億元，去年同期稅後溢利2.47億元。該公司指出，盈利下跌主要是因按揭保險即時入帳的佣金支出上升，旗下香港年金公司撥備上升引致會計虧損增加，以及因重估投資及美元計價資產所產生不利的影響。按證昨天同時公布獲外匯基金提供的備用循環信貸額度由300億元增加至800億元。該備用循環信貸，一直為按揭公司作出支持，協助銀行在有需要時出售貸款資產，以確保資金流動性及管理資產負債表。

外匯基金備用信貸增至800億

期內，按證公司的經營收入13.95億元，按年減少6.04%；淨利息收入為2.4億元，按年更大減16.8%；經營支出錄得2.49億元，按年上升8.13%。按揭保險計劃方面，新取用貸款額為404億元，按年增加1.57倍；香港年金計劃的總保費金額則約9億元，按年上升12.5%。公司的減值撥備為314.2萬元，按年大幅增加6.31倍。不過，其資本充足率處於36.6%，較去年底增加6.4個百分點，且遠高於8%的最低要求。同時，按證保險公司及香港年金公司的償付能力充足率，分別約為23倍及18倍，同樣遠高於保監局的最低監管要求，分別為2倍及1.5倍。

該公司指出，雖然香港年金公司錄得會計虧損，其於上半年內含價值約為53億元，長遠而言反映年金業務可持續發展。

相關字詞﹕資本充足率 撥備 年金公司 按揭保險 盈利 虧損 轉盈為虧 業績 按揭證券公司

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