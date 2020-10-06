嘉和生物超購1200倍 凍資3600億

認購180手才穩獲一手

消息表示，嘉和生物將以上限價24元定價，集資約28.8億元。該股將於今日（6日）公布招股結果，其後在周三（7日）聯交所掛牌上市。嘉和全球發行約1.2億股，國際配售佔九成，公開發售佔一成。上周一（28日）截止招股，每股招股價在20.3至24元，每手500股，入場費12,120.9元。

嘉和生物以研究抗癌藥和免疫藥為主，是一家未有盈利的生物科技公司。早前集團總裁兼首席科學家周新華指出，目前有17項臨牀試驗於亞洲進行，和已向國家藥監局提交一項新藥上市申請。更提及，預計未來12至18個月內，將再向國家藥監局提交2項的新藥上市申請，和向國家藥監局、美國食藥監局提交4項臨牀研究用新藥申請。

港交所在2018年修推出新的上市規則（18A），允許未有盈利的生物科技公司於香港掛牌上市，到目前為止已有21家公司成功上市集資，不少近期招股的B股認購反應亦頗為熱烈，普遍都獲超購認購。