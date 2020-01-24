匯控友邦發力 恒指升逾300點

恒指昨日收市升308點或1.32%，報23,767點，仍受制於20天線（24,101點）；國指升50點或0.54%，報9447點；恒生科技指數收報7092點，升0.06%。大市成交金額925億元，較上個交易日減少5.82%。

藍籌股方面，中壽（2628）升4.73%，收報18.16元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌4.42%，收報14.72元，是跌幅最大的藍籌。友邦、匯控收市分別升3.69%及4.03%，帶動恒指分別升87點及68點。

中芯認制裁有重大不利影響

股價挫4.6%

中芯國際（0981）證實，美國商務部已向部分供應商發信，將限制向中芯出口部分美國設備、配件及原物料，供應商須事前申請出口許可證後，才能夠向中芯國際繼續供貨，或會對未來生產經營產生重大不利影響。該股昨最低見16.74元，收市報17.28元，跌4.6%。

「北水」周五恢復 料全周成交偏低

耀才證券研究部總監植耀輝表示，美國總統特朗普上周確認感染新冠肺炎，雖然美股跌幅有限，令港股不受影響，但相信未來表現仍會受總統大選及特朗普病情左右。他續稱，「北水」至本周五才會恢復，預計本周成交會偏低，市場觀望氣氛濃厚，恒指將於23,000至24,000點上落。雖然昨日金融股帶動大市向上，不過股價已十分低殘，基本面欠佳，反彈仍言之尚早。

大行看淡10月賭收 濠賭股全線挫

另外，澳門公布十一黃金周訪澳旅客數字，第4日有18,747名旅客，按年跌87.8%，是3日來首次少於2萬人次；首4日訪澳旅客合計為77,092人，按年跌87.4%，當中72,684名旅客來自內地，按年跌86.2%。大行花旗及中金均預料，10月賭收繼續下跌，濠賭股全線下跌，新濠國際（0200）收報13.16元，跌2.95%；美高梅中國（2282）及澳博控股（0880）分別跌2.08%及1.97%，永利澳門（1128）亦跌1.78%。