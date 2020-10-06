經濟

稅貸利率降 大新低見1.38厘

【明報專訊】今年聯儲局重新進入零息時代，港元拆息下滑，稅貸利率亦比去年下調。大新銀行（2356）昨日公布稅貸計劃，最低稅貸利率為1.38厘，暫為市場最低，惟僅限借10萬元或稅額1倍，還款期為6個月，客戶需開設綜合戶口或出糧服務，息口比去年同期的類似計劃下調0.3厘。該行亦設有貸款額最高為100萬元或稅額10倍、還款期最長24個月的稅貸。

以貸款額100萬元，還款期6個月計算，大新稅貸利率為1.88厘。花旗亦宣布稅貸利率，以12個月還款期計算，150萬元以上最低實際年利率為1.78厘。同為100萬元貸款額計算，大新年利率為1.98厘，較花旗低0.48厘。

過去拆息低企時，銀行在稅貸息率的競爭較為激烈，不過大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健認為，借取稅貸多用於交稅，即使客戶多借取稅貸作為備用資金的金額也不多，香港交稅的人口和金額穩定，不認為銀行間會出現稅貸戰，現時的利率不會有第二輪下調。

鄧子健表示，去年因為交稅時間因疫情延長，客戶有較多時間預備資金，加上市道較差，稅貸業務只達到原來指標的八成，不過他希望今年稅貸業務會有雙位數字增長。整體私人貸款市場業務今年會有退倒，不過該行貸款增長優於市場。

今年虛擬銀行開業，其私人貸款利率低至1.85厘，鄧子健表示私貸的貸款額、還款期有所不同，該行有傳統銀行的分行網絡，不認為虛銀會加劇競爭。資產質素方面，鄧子健表示，今年零售貸款呆壞帳較波動，不過近月已較平穩甚至好轉，對及後保持審慎觀望。

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