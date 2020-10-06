經濟

分析：環球「零息」股市波動 iBond吸引

【明報專訊】iBond在2011年首次推出，當年的通脹率曾高達7.9%，首批iBond的年化回報率達4.33厘，隨着通脹率在2014年後回落，在2016年發行、去年6月到期的iBond年化回報率只有2.02厘。不過今年環球再進入零息環境，股市波動下，分析認為iBond可安全地提供2厘回報，有一定吸引力。

陳茂峰：長揸短炒都划算

目前銀行定期存款息率約為1厘，雖然近期有銀行提供3個月定存息達5厘，不過御峰理財主席陳茂峰認為銀行定期利率很難再上升，偶有高息但最長只有3個月。今年股票市場表現波動，市民希望有「安全又包賺」的資產，預料iBond認購反應熱烈。他料上市首日會有溢價，「長揸短炒都划算」。保險公司近年推出3年或5年期的儲蓄保險，例如立橋人壽5年美元儲蓄保單有3.3厘回報，陳茂峰認為兩者都有吸引力。

部分市民偏好買入收息股，昨日長建（1038）的今年預期股息率有6.82厘，不過股價其實年初至今下跌34.35%。利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，經歷今年匯控（0005）股價下跌和取消派息，投資者若希望收息，應會偏向選擇債券。若iBond在港交所掛牌時，出現4%以上的溢價，他認為可考慮直接沽出獲利。

匯豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，在持續低息的環境下，iBond所提供的兩厘定息相當吸引，預計會受零售投資者歡迎，錄得理想的認購額。由於息率吸引，估計二手市場的交易亦會相對活躍。

相關字詞﹕收息股 儲蓄保險 通脹率 二手市場 債券

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