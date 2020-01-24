新iBond加碼至最多發行150億 本月23日起認購 分析：回報難高於2厘

明報記者 溫藹紅、歐陽偉昉

政府表示，香港居民由今年10月23日（周五）上午9時至11月5日下午2時申請認購，每手申請價為1萬元，市民可透過指定20家配售銀行、證券經紀或香港結算公司認購iBond，虛擬銀行未納入配售銀行之列。該債券將於11月16日發行，翌日（17日）於港交所正式上市，且可在二手市場買賣。目前多家銀行已推出認購iBond優惠（見表），包括豁免認購手續費、代收利息費、贖回費用等，更有部分提供免收轉倉費等。

金管局高級助理總裁劉應彬表示，本地經濟受疫情衝擊，低息環境持續，以及地緣風險擴散等因素影響，是次iBond的推出旨在為市民提供風險較低、且回報穩定的投資選擇，政府已委任16家銀行為場外市場莊家，為債券提供回購保證。

虛銀未納入配售銀行之列

iBond與通脹掛鈎作為派息指標，惟今年本港經濟受新冠肺炎疫情打擊，4月至今通脹率處於2%以下。翻查資料，2016年8月以後，本港通脹率未曾再超越4%，只有去年6月至10月持續在3%或以上，iBond亦因通脹率下降，在2017年停止發行。根據數據顯示，過去政府發行的6批iBond年率化回報率均高於2厘水平，派息總額介乎在617元至1355元，當中以首批iBond表現最好，年率化回報率達4.33厘。

星展香港經濟師謝家曦表示，預期明年經濟仍未能有太大的增長，即使有今年低基數效應，明年通脹也不會太快上升。以半年派息期計算，今年第四季和明年第一季通脹率只有約1%的水平，明年第二和第三季約為逾2%的水平，及後也只會保持約2%水平。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，由於市場資金充裕，加上香港銀行同業拆息（HIBOR）維持低水平，銀行較難推出高息產品，預期今批iBond認購反應將趨熱烈，同時過往有八成經該行認購的客戶均持有iBond至到期日，隨着認受性提高，相信能保持相若比例。