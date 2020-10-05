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宏利推每月派息基金 冀年息4厘

【明報專訊】上月，宏利投資管理的宏利環球精選（強積金）計劃新增「宏利MPF退休收益基金」，該基金預期年度化派息率為4厘，初步計劃成員可於2021年首季末，透過其恆常指示以每月提取的形式，基金管理費則介乎0.99%至1.3%。宏利投資管理資產配置團隊（MAST）執行總監兼高級組合經理盧淑華接受訪問時表示，會以股息、債息及資產增值等回報作為派息來源，目前市况下較看好亞太區市場，對美國市場維持中性看法。

明報記者 黃清瑤

早前，美國聯儲局主席鮑威爾表示，低息環境將維持至2023年底，盧淑華坦言該基金要做到4厘的年度化派息率具挑戰，但通常在低息環境下，資金會湧入股債市場，多元化收益策略會更受市場歡迎。在上周三的訪談中，她表示該基金是為臨近退休及退休人士而設，追求低風險、低波動性同時能做到指定派息目標。目前，基金組合內有約40%為股票，當中亞太區股票佔超過一半，其餘60%為債券，當中亞太區及香港債亦佔超過一半。惟近日市場波動，這個股債比例很可能在近日出現變動。

香港債券波動市下回報表現佳

在債券比例方面，由於全球多國央行實行量化寬鬆政策（QE），以致多國國債息率接近零厘水平，因此她在組合中加入了投資級別的環球企業債券，目前平均息率約2.5厘，高於大部分接近零厘或負利率的政府債券，波動性亦相對較低。

另又看好平均息率約3厘的亞太區及香港的企業債及政府債，她續指，「香港債券在環球經濟衰退時都有不俗的表現，如2008年金融海嘯時升逾10%，而由年初至今平均回報亦升6%。」組合中仍持有一些近期接近零厘的國債，因為有分散風險的作用。

她表示用作平衡風險的工具有很多，亦可從歷史參照，如在2008年金融海嘯時，長年期美國國債總回報超逾30%，美股及港股跌超過30%；翌年經濟復蘇，港股升超過50%，但香港債券及長年期美國國債均錄得跌幅，「一般而言，當股票上升，國債收益率會向下；發生危機時，國債收益率會向上，因此我們會透過主動資產調配來維持收益。若未來央行恢復加息，我們就要反應得夠快。」

長遠看好中國科技醫療保健行業

股票方面，美元下跌利好新興市場及亞太區市場，另外現時有超越一半資產投資在亞洲地區，因其息率較高。當中偏好長遠仍具增長潛力的中國市場，因有國家政策扶持以及龐大內需市場支撐。行業方面，隨着人口老化，對醫療器械需求及支出有增長，加上目前醫療支出比率仍低於成熟國家，故長遠看好醫療保健行業，另外繼續看好科技行業。

她表示對對美國市場維持中性看法，雖然企業盈利表現不俗，但事實上，自金融風暴後美國政府採取QE，以及企業回購股份以推高每股盈利，因此過去股市表現及總回報不錯。她預期，美國當局會對回購股份有更嚴格審查，因此這類回購活動會減少，故長遠影響盈利表現，但相信美企長遠仍優於歐洲、日本市場。

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