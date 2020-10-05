河畔花園呎價失守1.8萬

明報記者 歐陽慧恩

南灣2房雙套6100萬沽 平屋苑同類紀錄

中原副分區營業經理杜文俊指出，河畔花園A座高層6室，實用269方呎，以425萬元成交，較市價低約一成，實呎15799元。單位因已租出，未能安排買家睇樓，故以低市價易手。原業主2011年以208萬元購入，帳面獲利217萬元或逾1倍。他續稱，由於市場憧憬柏傲莊I將短期內推出，料區內二手細單位成交量將持續低企。

不過，市場不乏大額二手成交。中原分行經理高鵬稱，鴨脷洲南灣1座高層A室，實用1942方呎，2房雙套間隔及工人套房，享海景。以6100萬元易手，實呎31411元，追平去年6月由1座中層A室所創的2房戶最高成交價及呎價紀錄，該單位面積及間隔均與是次成交單位相若，成交價同為6100萬元。高鵬指，現成交單位原業主2011年以4909萬元入市，帳面獲利1191萬元或24%。

YOHO Midtown特色戶2000萬今年新高

市場消息稱，元朗YOHO Midtown第1座高層D室，實用1066方呎，屬4房雙套連儲物室間隔附連平台，新近以2000萬元易手，實呎18762元，成交價為屋苑今年二手新高、亦為屋苑歷來第二高二手成交價紀錄(之前最高為2200萬元)。原業主2010年以1226萬元購入上址，現帳面獲利774萬元或約63%。

卓爾居2房819萬 2房同類新高

美聯區域經理謝志遠表示，屯門卓爾居5座高層E室，實用537方呎，2房間隔，以819萬元成交，實呎15,251元，創屋苑同類成交價新高。屋苑6座極高層D室，今年5月份以818萬元成交，單位實用540方呎，實呎15148元，為當時屋苑同類最高成交價紀錄，而是次成交較之前略高1萬元。資料顯示，原業主2015年以約225萬元購入上址，現帳面獲利594萬元或逾2.6倍。

惟個別半新盤仍錄蝕讓個案，利嘉閣分行經理黃國然表示，西營盤瑧璈高層D室，實用346方呎，1房間隔，以825萬元連租約沽出，實呎23,844元，原業主2016年以約807.6萬元一手購入，帳面雖賺約17.4萬元或2%，但若連入市稅項及經紀佣金計，料實蝕29萬元或3.5%。

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