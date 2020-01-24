MALIBU享康城商場便利

明報記者 歐陽慧恩、梁穎思

攝影 黃志東

是次介紹的MALIBU第1座69樓B室現樓示範單位，實用面積850方呎，屬3房1套連儲物室及洗手間戶型，採原則間隔設計，將連全屋家俬及裝修出售。客飯廳牆身各配有特色裝飾，襯托着電視地櫃背後的特色牆。客廳灰色地氈配合布藝梳化，以及飯廳同色系的餐椅，整體觀感歸一。至於6人餐枱上方的時尚吊燈，為客飯廳帶出一份簡約感。

與港鐵康城站近在咫尺

3個睡房與大廳露台方向相同，均能居高臨下附近一帶海景，甚至遠眺對岸港島柴灣一帶。下方可望及正在興建連接將軍澳與藍田的跨灣大橋，而單位處於極高層，料工程噪音問題不大。

房間設計以清雅為主調，其中主人房以冷色營造平靜氛圍，並連工作平台，讓住戶可放下日常勞累，在房中欣賞美景。其餘兩個細房，一個作單人睡房，另一個作書房，均採大型窗戶，室內格外光猛。客廁及主人房套廁均以天然石材鋪砌地板及牆身，觀感豪華。廚房採木色及白色廚櫃簡約實用，有足夠收納空間，並配有一系統歐洲品牌電器，儲物室內亦有浴室，可作工人套房。

明年2月底前入伙 獲贈消毒服務

屋苑住客會所設施亦相當充足，有健身室、空中花園、兒童遊樂區、室外泳池及瑜伽房等。另外，據發展商表示，因應新冠病毒疫情帶來的影響，屋苑目前至明年2月底前入伙的住戶，業主收樓時均會獲贈價值8500元的空間消毒服務。

[睇樓速遞]