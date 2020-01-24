經濟
睇樓速遞

香港地產

MALIBU享康城商場便利

【明報專訊】作為本港近年住宅新供應重鎮的將軍澳日出康城，最新入伙、由會德豐發展的第5期MALIBU，可說「食正」日出康城商場「The LOHAS康城」首階段開幕的效應。MALIBU坐擁無遮擋的壯闊海景，近期開放的3房現樓示範單位，由大廳以至3個睡房均能飽覽海灣美景，屬區內優質單位，而且屋苑與港鐵康城站只有咫尺之遙，生活便利。

明報記者 歐陽慧恩、梁穎思

攝影 黃志東

是次介紹的MALIBU第1座69樓B室現樓示範單位，實用面積850方呎，屬3房1套連儲物室及洗手間戶型，採原則間隔設計，將連全屋家俬及裝修出售。客飯廳牆身各配有特色裝飾，襯托着電視地櫃背後的特色牆。客廳灰色地氈配合布藝梳化，以及飯廳同色系的餐椅，整體觀感歸一。至於6人餐枱上方的時尚吊燈，為客飯廳帶出一份簡約感。

與港鐵康城站近在咫尺

3個睡房與大廳露台方向相同，均能居高臨下附近一帶海景，甚至遠眺對岸港島柴灣一帶。下方可望及正在興建連接將軍澳與藍田的跨灣大橋，而單位處於極高層，料工程噪音問題不大。

房間設計以清雅為主調，其中主人房以冷色營造平靜氛圍，並連工作平台，讓住戶可放下日常勞累，在房中欣賞美景。其餘兩個細房，一個作單人睡房，另一個作書房，均採大型窗戶，室內格外光猛。客廁及主人房套廁均以天然石材鋪砌地板及牆身，觀感豪華。廚房採木色及白色廚櫃簡約實用，有足夠收納空間，並配有一系統歐洲品牌電器，儲物室內亦有浴室，可作工人套房。

明年2月底前入伙 獲贈消毒服務

屋苑住客會所設施亦相當充足，有健身室、空中花園、兒童遊樂區、室外泳池及瑜伽房等。另外，據發展商表示，因應新冠病毒疫情帶來的影響，屋苑目前至明年2月底前入伙的住戶，業主收樓時均會獲贈價值8500元的空間消毒服務。

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
電競中心租尖沙嘴商廈一年
電競中心租尖沙嘴商廈一年
羅素街「全球舖王」光環褪色
羅素街「全球舖王」光環褪色
超市罕見進駐加連威老道
超市罕見進駐加連威老道
四大零售區近千吉舖新高
四大零售區近千吉舖新高
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
投資精靈：美股若回升 利港股向好
投資精靈：美股若回升 利港股向好
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
社福機構：基層受惠少 生活質素降
社福機構：基層受惠少 生活質素降
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
未受疫情影響 營收每月增兩成
張兆聰：美房屋WFH概念強
張兆聰：美房屋WFH概念強
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
高息人幣定存逐個捉
高息人幣定存逐個捉
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
李若凡：美元下跌三大因素
李若凡：美元下跌三大因素
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
陸振球：美國財困 或利世界和平
陸振球：美國財困 或利世界和平
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
技術取勝：恒隆地產處250天線上
技術取勝：恒隆地產處250天線上
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
李聲揚：3隻價值股待催化
李聲揚：3隻價值股待催化
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
劉思明：周大福波司登可留意
劉思明：周大福波司登可留意
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
周顯：得資訊是身分象徵
周顯：得資訊是身分象徵
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
王弼：需留意侵叔退選風險
王弼：需留意侵叔退選風險
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
廖偉強：要生存就要面對現實
廖偉強：要生存就要面對現實
布少明：10月迎新一輪新盤熱
布少明：10月迎新一輪新盤熱
李志成：覓地增供應 助置業安居
李志成：覓地增供應 助置業安居
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
4日長假新盤售近百伙
4日長假新盤售近百伙
新地信和商場長假人流增三成
新地信和商場長假人流增三成
河畔花園呎價失守1.8萬
河畔花園呎價失守1.8萬
宏利推每月派息基金 冀年息4厘
宏利推每月派息基金 冀年息4厘