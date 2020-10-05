4日長假新盤售近百伙

維峯‧浚匯呎價3.24萬創新高

恒地（0012）西區藝里坊‧2號，四天長假共沽8伙，恒地代理營業（二）部總經理韓家輝指其中29樓實用381方呎A室，成交價1158.8萬元，創項目售價新高，實呎3.04萬元；全盤半個月內累沽135伙，套現逾10億元。另同系天后維峯‧浚匯，實用面積267方呎26樓A室，成交價866.9萬元，呎價逾3.24萬元，創項目呎價新高。

另會德豐旗下將軍澳樓盤4日長假共售12伙套現逾1.4億元，當中日出康城MALIBU、MONTARA系列和MARINI系列共售11伙、套現逾1.1億元。同系將軍澳MONTEREY亦售1伙，套現逾3000萬元；項目2017年開售至今累沽907伙，套現110億元，餘19伙待售。

會德豐將軍澳盤銷12伙套1.4億

嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，4日長假亦錄4宗成交，呎價2.08萬至2.23萬元，成交單位包括9座21樓E室，實用面積453方呎連天台，成交價943.9萬元、實呎2.08萬元；同系啟德嘉峯匯則錄3宗成交。