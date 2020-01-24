御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬

ONE HOMANTIN兩房業主蝕4%

市場消息指，御金‧國峯6座一個連平台單位，實用面積469方呎一房間隔，以900萬元易手，實呎1.91萬元；原業主2012年以約928萬元一手購入，帳面已蝕約28萬元或約3%，若連同佣金和其他使費，料實蝕約72萬元或8%離場。

中原高級分區聯席董事伍國俊指，何文田ONE HOMANTIN第7座低層D室，實用面積561方呎兩房連儲物房間隔，原業主最初叫價1250萬元，新近以1125萬元售出，累減125萬元或10%，實呎2萬元；原業主2017年以1118.1萬元一手買入，扣除使費，料實蝕約45萬元或4%。

不過，大型屋苑成交不俗，中原統計，十大屋苑過去兩日錄15宗成交，較前周末減1宗或6%，但仍連續9周企穩雙位數，4日長假錄約36宗成交。另美聯統計，4天長假期10大藍籌屋苑錄約37宗成交，過去兩日則錄約18宗，較前周末微升1宗或約6%，連續9個周末錄雙位數。