萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房

萬科香港近年進入賣樓收成期。自2018年10月起，先後推出屯門掃管笏上源、港島西區15 WESTERN STREET、及長沙灣The Campton等3個新盤，合共累售近1400伙，該公司執行董事周銘禧表示，若單計今年迄今，上述3個樓盤合共售約370伙、套現約30億元。

今年賣樓售近370伙 吸金30億

他強調，公司相當重視在香港的可持續性發展，未來仍會積極吸納新「麵粉」（土儲），但大前提是必定會做足風險審查。

做足風險審查 積極吸「麵粉」

至於萬科香港已成功吸納的「麵粉」，分別位處大埔馬窩的大型項目、及何文田勝利道和自由道交界的單幢項目，正開始打造為「麵包」（新盤），兩項目總投資額料達100億元。

談及大埔馬窩的中低密度大型屋苑，周表示，項目最大賣點是坐擁翠綠山景，而大埔本身亦有鮮明地方文化色彩，屋苑整體佈局依山而建，提供逾1000伙，標準戶型涵蓋開放式到3房間隔；除設分層特色戶外，亦不排除提供獨立洋房。由於現時仍屬初步規劃，料最快2022年才入紙申請預售樓花同意書，最快2023年下半年開售。

萬科香港牽頭財團，是於今年7月以37億元，購入上述大埔馬窩住宅官地；以項目可建總樓面逾78萬方呎計，折合每方呎樓面價約4738元，項目總投資額涉90億元。

何文田單幢新盤明年登場

何文田項目則屬舊樓拼購，不需要申請預售樓花同意書；項目住宅樓面涉約5.5萬方呎，提供約160至180伙，標準開放式至2房戶，實用面積約介乎210至490方呎。

另項目基座提供約1萬方呎商用樓面，項目總投資額約10億元，計劃明年中登場。

另現正發售的上源、15 WESTERN STREET、The Campton，3盤目前合共約有340個餘貨待售；當中上源30幢實用2700餘至4800餘方呎洋房，目前正以招標形式發售，發展商今季內亦將對外開放兩幢現樓示範洋房。

雖然上源洋房並無具體意向價錢，但周銘禧表示有信心個別4800餘方呎洋房的成交價錢，有力突破1億元，而洋房入場費料逾5000萬元。

[發展商訪問]