經濟
發展商訪問

香港地產

萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房

【明報專訊】兩年來先後在本港開售3個全新盤、累售近1400伙的萬科香港，繼續深化在香港地產市場的投資。萬科香港執行董事周銘禧接受訪問指，集團未來3年將推出兩個分別位處大埔馬窩、及何文田勝利道的全新樓盤，涉單位總數約1200伙，總投資額達100億元，其中大埔項目為全新旗艦新盤，將打造為兼融分層和洋房的中低密度屋苑。明報記者 林可為

萬科香港近年進入賣樓收成期。自2018年10月起，先後推出屯門掃管笏上源、港島西區15 WESTERN STREET、及長沙灣The Campton等3個新盤，合共累售近1400伙，該公司執行董事周銘禧表示，若單計今年迄今，上述3個樓盤合共售約370伙、套現約30億元。

今年賣樓售近370伙 吸金30億

他強調，公司相當重視在香港的可持續性發展，未來仍會積極吸納新「麵粉」（土儲），但大前提是必定會做足風險審查。

做足風險審查 積極吸「麵粉」

至於萬科香港已成功吸納的「麵粉」，分別位處大埔馬窩的大型項目、及何文田勝利道和自由道交界的單幢項目，正開始打造為「麵包」（新盤），兩項目總投資額料達100億元。

談及大埔馬窩的中低密度大型屋苑，周表示，項目最大賣點是坐擁翠綠山景，而大埔本身亦有鮮明地方文化色彩，屋苑整體佈局依山而建，提供逾1000伙，標準戶型涵蓋開放式到3房間隔；除設分層特色戶外，亦不排除提供獨立洋房。由於現時仍屬初步規劃，料最快2022年才入紙申請預售樓花同意書，最快2023年下半年開售。

萬科香港牽頭財團，是於今年7月以37億元，購入上述大埔馬窩住宅官地；以項目可建總樓面逾78萬方呎計，折合每方呎樓面價約4738元，項目總投資額涉90億元。

何文田單幢新盤明年登場

何文田項目則屬舊樓拼購，不需要申請預售樓花同意書；項目住宅樓面涉約5.5萬方呎，提供約160至180伙，標準開放式至2房戶，實用面積約介乎210至490方呎。

另項目基座提供約1萬方呎商用樓面，項目總投資額約10億元，計劃明年中登場。

另現正發售的上源、15 WESTERN STREET、The Campton，3盤目前合共約有340個餘貨待售；當中上源30幢實用2700餘至4800餘方呎洋房，目前正以招標形式發售，發展商今季內亦將對外開放兩幢現樓示範洋房。

雖然上源洋房並無具體意向價錢，但周銘禧表示有信心個別4800餘方呎洋房的成交價錢，有力突破1億元，而洋房入場費料逾5000萬元。

[發展商訪問]

相關字詞﹕大埔馬窩 上源 萬科香港

上 / 下一篇新聞

舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
電競中心租尖沙嘴商廈一年
電競中心租尖沙嘴商廈一年
羅素街「全球舖王」光環褪色
羅素街「全球舖王」光環褪色
超市罕見進駐加連威老道
超市罕見進駐加連威老道
四大零售區近千吉舖新高
四大零售區近千吉舖新高
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
投資精靈：美股若回升 利港股向好
投資精靈：美股若回升 利港股向好
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
社福機構：基層受惠少 生活質素降
社福機構：基層受惠少 生活質素降
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
未受疫情影響 營收每月增兩成
張兆聰：美房屋WFH概念強
張兆聰：美房屋WFH概念強
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
高息人幣定存逐個捉
高息人幣定存逐個捉
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
李若凡：美元下跌三大因素
李若凡：美元下跌三大因素
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
陸振球：美國財困 或利世界和平
陸振球：美國財困 或利世界和平
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
技術取勝：恒隆地產處250天線上
技術取勝：恒隆地產處250天線上
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
李聲揚：3隻價值股待催化
李聲揚：3隻價值股待催化
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
劉思明：周大福波司登可留意
劉思明：周大福波司登可留意
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
周顯：得資訊是身分象徵
周顯：得資訊是身分象徵
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
王弼：需留意侵叔退選風險
王弼：需留意侵叔退選風險
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
廖偉強：要生存就要面對現實
廖偉強：要生存就要面對現實
布少明：10月迎新一輪新盤熱
布少明：10月迎新一輪新盤熱
李志成：覓地增供應 助置業安居
李志成：覓地增供應 助置業安居
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
4日長假新盤售近百伙
4日長假新盤售近百伙
新地信和商場長假人流增三成
新地信和商場長假人流增三成
MALIBU享康城商場便利
MALIBU享康城商場便利
河畔花園呎價失守1.8萬
河畔花園呎價失守1.8萬
宏利推每月派息基金 冀年息4厘
宏利推每月派息基金 冀年息4厘