經濟
李志成

投資策略

李志成：覓地增供應 助置業安居

【明報專訊】發展局日前公布2020/21財政年度第三季（10月至12月）賣地計劃，將推出位於山頂文輝道涉及約240伙及啟德跑道區涉及約390伙的住宅官地，共可提供約630伙，連續兩季處於偏低水平。港鐵物業則為黃竹坑站第5期，可提供約1000伙，及4個私人發展及重建項目共涉約1150伙；合共有約2780伙私人住宅供應。連同上半年約4620伙供應，本財政年度首三季合共有約7400伙私人住宅供應，佔全年供應目標12900伙約57%。

住宅供應一直落後於需求

換言之，餘下一季需要提供約5500個單位用地才達至全年目標，除非有大型地皮推出招標，或有大型地皮補地價，否則將難以達標。估計本財年度賣地計劃提供單位有機會不足1.2萬伙，屆時將創自2010年引入「政府主動賣地機制」後的11年新低。

事實上，本港人口持續增加，住宅需求熾熱，住宅供應一直落後於需求。若未來土地供應仍偏低，即使政府將公營房屋與私營房屋比例由64比改為73比，亦不能有效滿足住屋需求。政府宜多管齊下，除了積極推地外，亦應加強開發土地資源建屋，不過眾所周知，拓展土地牽涉眾多持份者，困難重重，冀望「土地共享先導計劃」有突破進展，紓緩房屋供應落後的問題。

展望未來樓市走勢，疫情進一步緩和，限聚令得以進步放寬，積存的購買力湧現。踏入黃金10月，發展商加速推盤，多個新盤整裝待發，市場預計第四季有機會推出的全新盤逾1萬伙，其中新界東將成主要戰場。

香港置業行政總裁

[李志成]

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