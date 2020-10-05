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布少明：10月迎新一輪新盤熱

【明報專訊】在肺炎疫情打擊下，早前一眾發展商已一再將推盤步伐延後，但有見近期疫情緩和，發展商重新部署加快推盤，冀可在第四季「追落後」。中小型的細價上車單位，繼續是普遍買家的入市目標，鑑於不少新盤已率先預告即將登場，冀鬥快在疫市中搶閘突圍，相信10月份，以致第四季勢迎來新一輪新盤熱。

若從一手貨尾銷情看，亦可一窺新盤市場已悄悄復蘇的端倪。據美聯物業房地產數據及研究中心資料顯示，9月截至28日，累積貨尾量錄約11994個單位，較8月份約1.22萬伙按月續跌約1.8%，連跌3個月，是自去年11月後首度跌穿1.2萬伙水平，見10個月新低。若與今年3月近1.33萬伙的高位相比，下跌接近一成，反映新盤銷情理想帶動整體一手氣氛，連帶不少一手貨尾亦陸續被市場吸納。

隨着大型新盤群推，個人相信10月份將由一手繼續主導市場，若大圍站等大盤及時應市，交投量料達約2000宗；二手方面，如疫情未有再次惡化，10月料增至4500至5000宗水平。

與此同時，日前發展局公布本財年第三季（10月至12月）賣地計劃，本財年首三季（4至12月）合共提供約7400個單位，佔年度目標1.29萬伙不足六成，距離全年目標相差約5500個單位，按現時的推地步伐來看，除非有大型地皮成功補地價，為市場提供額外供應，否則全年達標會有壓力。估計本財年度賣地計劃提供單位有機會不足1.2萬伙，屆時將創自2010年引入「政府主動賣地機制」後的11年新低。如供應緊絀的情况持續，配合疫情好轉令樓市轉活，第四季樓市可望漸入佳境。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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