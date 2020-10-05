廖偉強：要生存就要面對現實

【明報專訊】筆者從事地產代理服務行業，每日上班都要穿着整齊服飾，除了在辦公室之外，間中亦需要外出活動與客人見面，可能由於每天穿着皮鞋，近期腳趾甲邊出現發炎情况。一個月前，向皮膚科的專業醫生尋求治療，醫生建議服食抗生素及適當的藥膏來消炎消腫，但是持續了一個月左右，情况仍然沒有進展。其後，筆者聽從朋友的建議，嘗試用傳統及簡單的方法，找上海修腳的專門師傅，結果相當見效，纏繞一個多月的痛楚得以消除，而用上的價錢只是之前醫療十分之一，所以，筆者明白找到方法及對症下藥是非常重要的。
香港尚算幸運，應對疫情並非束手無策，加上港人較為自律，這樣的結果香港就能夠重新出發。中國的情况較香港更為理想，各行業已經逐漸復蘇，兼且中國14億人口，內部需求已經足夠支撐經濟，所以中國鼓勵內循環，藉此能夠面對疫情衝擊所受的影響，筆者相信中國是全世界最快復蘇的國家。
同樣，香港人亦需要找對方法及對症下藥去融入中國的內循環，縱使部分香港人對中國仍然抗拒，但這是無補於事，在這個世界要生存就要面對現實，更何况生活與理想是可以分開。
任何的行業影響價格都離不開需求與供求，香港的房地產長期供應不足，市民的需求卻沒有減退，如果疫情能夠在短時間內受控，港版健康碼能夠推出，中港澳往來的流動性就會啟動，到時香港的房地產價格就會更上一層樓。所以，筆者仍然相信今年的樓價在年尾結算的時候，仍然會是正數，但是升幅應該會收窄，最終全年樓價的升幅會在3%之內。