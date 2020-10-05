經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：要生存就要面對現實

【明報專訊】筆者從事地產代理服務行業，每日上班都要穿着整齊服飾，除了在辦公室之外，間中亦需要外出活動與客人見面，可能由於每天穿着皮鞋，近期腳趾甲邊出現發炎情况。一個月前，向皮膚科的專業醫生尋求治療，醫生建議服食抗生素及適當的藥膏來消炎消腫，但是持續了一個月左右，情况仍然沒有進展。其後，筆者聽從朋友的建議，嘗試用傳統及簡單的方法，找上海修腳的專門師傅，結果相當見效，纏繞一個多月的痛楚得以消除，而用上的價錢只是之前醫療十分之一，所以，筆者明白找到方法及對症下藥是非常重要的。

香港尚算幸運，應對疫情並非束手無策，加上港人較為自律，這樣的結果香港就能夠重新出發。中國的情况較香港更為理想，各行業已經逐漸復蘇，兼且中國14億人口，內部需求已經足夠支撐經濟，所以中國鼓勵內循環，藉此能夠面對疫情衝擊所受的影響，筆者相信中國是全世界最快復蘇的國家。

同樣，香港人亦需要找對方法及對症下藥去融入中國的內循環，縱使部分香港人對中國仍然抗拒，但這是無補於事，在這個世界要生存就要面對現實，更何况生活與理想是可以分開。

任何的行業影響價格都離不開需求與供求，香港的房地產長期供應不足，市民的需求卻沒有減退，如果疫情能夠在短時間內受控，港版健康碼能夠推出，中港澳往來的流動性就會啟動，到時香港的房地產價格就會更上一層樓。所以，筆者仍然相信今年的樓價在年尾結算的時候，仍然會是正數，但是升幅應該會收窄，最終全年樓價的升幅會在3%之內。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
電競中心租尖沙嘴商廈一年
電競中心租尖沙嘴商廈一年
羅素街「全球舖王」光環褪色
羅素街「全球舖王」光環褪色
超市罕見進駐加連威老道
超市罕見進駐加連威老道
四大零售區近千吉舖新高
四大零售區近千吉舖新高
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
投資精靈：美股若回升 利港股向好
投資精靈：美股若回升 利港股向好
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
社福機構：基層受惠少 生活質素降
社福機構：基層受惠少 生活質素降
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
未受疫情影響 營收每月增兩成
張兆聰：美房屋WFH概念強
張兆聰：美房屋WFH概念強
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
高息人幣定存逐個捉
高息人幣定存逐個捉
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
李若凡：美元下跌三大因素
李若凡：美元下跌三大因素
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
陸振球：美國財困 或利世界和平
陸振球：美國財困 或利世界和平
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
技術取勝：恒隆地產處250天線上
技術取勝：恒隆地產處250天線上
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
李聲揚：3隻價值股待催化
李聲揚：3隻價值股待催化
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
劉思明：周大福波司登可留意
劉思明：周大福波司登可留意
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
周顯：得資訊是身分象徵
周顯：得資訊是身分象徵
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
王弼：需留意侵叔退選風險
王弼：需留意侵叔退選風險
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
布少明：10月迎新一輪新盤熱
布少明：10月迎新一輪新盤熱
李志成：覓地增供應 助置業安居
李志成：覓地增供應 助置業安居
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
4日長假新盤售近百伙
4日長假新盤售近百伙
新地信和商場長假人流增三成
新地信和商場長假人流增三成
MALIBU享康城商場便利
MALIBU享康城商場便利
河畔花園呎價失守1.8萬
河畔花園呎價失守1.8萬
宏利推每月派息基金 冀年息4厘
宏利推每月派息基金 冀年息4厘