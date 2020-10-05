陳永傑：美寬待通脹 息口難升

日本自1990年代經濟泡沫爆破之後，日本政府企圖以推高通脹方法刺激經濟，但是效果不彰。今年新冠病毒全球大爆發，作為世界最大經濟體的美國亦發覺經濟疲不能興，亦希望透過推高通脹帶動經濟回升。不久前，美國聯儲局公布具重要意義的政策框架調整，將不再有固定的2%通脹目標，會採取靈活的平均通脹水平，在一段時間內平均通脹率維持在2%。即是在一段時間之內，容許通脹率高於2%。

鮑威爾近日強調，只要有需要，將會動用所有工具以支撐經濟。目前經濟指標顯示美國經濟改善中，疫情危機中失去的就業職位，有一半已經恢復，但仍遠差過疫情前的水平，復蘇道路不確定。

供樓人士多獲3年超低息

聯儲局對通脹最新看法是不再像以往視為洪水猛獸，2%的通脹是可以接受。如果美國通脹有2%，不論美國或香港的樓價會有比較大的上升空間，對於樓市是好事，因為加息的觸發點很難達到，不像以往通脹有些微威脅就動手加息。

今年美國無限量寬會對通脹有何影響，目前無法量估，聯儲局對通脹寬待，加息或來得比較遲。聯儲局預期美國利率直至2023年維持近零息，美國以至香港的業主及置業人士，將會獲得額外三年超低息優惠，不用憂心「息魔」騷擾。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]