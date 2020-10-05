湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情

有朋友開玩笑式說實情可能不是這樣，教宗借新冠病毒疫情拒絕蓬佩奧，而且是天衣無縫：蓬佩奧夠膽硬闖梵蒂岡，先決條件並不是他是美國國務卿，而是他一定是信仰基督宗教，如果教宗聽一個異教徒的說話而取消中梵主教協議，天主教真的是沒落。

所以，教宗在見面前先問蓬佩奧有沒有confirmed，在新冠疫情下，confirmed代表確診，如果答案是confirmed，雙方一定不能夠見面，如果答案not confirmed，教宗就會話蓬佩奧未完成堅振聖事confirmation，即是信仰仍然不夠堅定，當然不值得接見蓬佩奧先生。無論蓬佩奧的答案是confirmed or not confirmed，教宗都不會接見他。

特朗普早3個月確診勝算高

講番正經的，蓬佩奧未能完成任務，令特朗普選舉之路更加崎嶇，原本已經落後十個百分點，辯論又未能拉近距離，唯一可以做的就是話自己新冠肺炎確診，博美國選民同情，扭轉頹勢，有人話特朗普做法與當年陳水扁力擋一槍，在形勢落後之下當選台灣總統一樣，特朗普一定可以連任，亦有人話時不利兮，特朗普一定落選。我認為兩種說法都有可能，但如果特朗普能夠早3個月確診，連任就十拿九穩。

拜登能夠成為大熱門是由特朗普一手造成，如果特朗普不是輕視新冠肺炎疫情，他的支持率一定比現在高很多，如果特朗普在3個月前確診，無論是真是假，他一定會與確診者站在一起，齊心抗疫，民意就算不能超越拜登，最低限度都不會被拋離，現在才確診，反而令到美國選民覺得他有「做馬」之嫌。其實，今次美國總統大選，是特朗普同自己競爭，選民的選擇只有Trump or not Trump，都不明白點解可以搞成咁。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]