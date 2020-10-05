曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升

港股情况也類似，在美股科技股發生小股災後，港股也跟着下跌，不過近幾日，也是科技股率先站穩，ATMX（即阿里巴巴、騰訊、美團及小米）再領風騷。 還有，新股中升得最火爆的多屬科技股。實際上，目前最佳的行動是抽新股。新股中凡是申請熱爆超額百倍以上者，升多跌少，而且有數隻更是升至飛天，抽中一兩隻就夠好好地享受這股樂趣。

特朗普支持度倘上升 利好股市

目前美股走勢依然不易估計，不明朗因素眾多，要多多觀察特朗普的選情及支持度。 如果民情、支持度上升，對股市而言是好事，反之則是壞事，理由是特朗普是個喜歡冒險的人，如果選情落後下或搞一兩隻黑天鵝出來，令人防不勝防。

「大到不能倒」內房可以一博

過去幾天， 恒大（3333）肯定是傳媒焦點， 這一回，恒大又一次逃過資金鏈斷裂的危機，這已不是第一次。過去已發生過，每次都化險為夷，理由就是「大到不能倒」。 借錢給恒大的人見到恒大資金鏈出事，比任何人更着急，不但不會追數，還會設法為恒大解困。在內地像恒大那樣勇的內房股其實不少，內房股之所以能「快高長大」，靠的就是一個「勇」字， 勇敢地買地，貴買，便宜也買，也無所謂。

總之貨如輪轉，最重要大股東對炒作股價比實際獲利可能更重要。也因為大到不能倒，下次若再有類似機會，也不一定是恒大。

總之有巨大的內房股面對危機，也許是小散戶博一博，賭一賭運氣的時候，因為這些都是大到不能倒的企業，中央政府不會讓這些企業倒閉。真的有一天走投無路，連借錢給他們的人也無力再拿多一些錢支持他們時，最終中央政府，即大型國企必會出手救助。當然，到了那個時候，大股東、董事局可能會換人， 也就是說，企業不會倒，但是老闆可能會換人。

國企內房可買來收息

比較保守的內房股當然是國企，而且即使董事長換人再換人也不會有影響，即改變營運方針。保守的結果是股價少人炒， 但是買來收息也的確不錯，過去比較長的時間，我一直持有越秀地產（0123）及越秀房託（0405）長期收息，股息率相當不錯。 越秀地產股價高高低低，經常波動，股價低時，股息率高，股價高時，股息率低。不過，相對於我的買入價，股息率是很高的。越秀房託則從上市開始我就一直長期持有，股息率高， 而且股價在過去幾年慢慢地上升， 一直到今年疫情出現才受挫。現在，中國內地疫情基本上已受控，也許越秀房託的股價有回升的條件。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]