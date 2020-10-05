王弼：需留意侵叔退選風險

不過，這並不意味未來一個月，美股不會大風大浪，侵叔確診，究竟對美股是好是壞，仍有待消化並往後事態發展。美國社會不會因總統病倒而不能運作，但因侵叔確診距離大選太近，就必然令人聯想他的確診，究竟對他和拜登的選情有何影響。

作上述估計已經夠難，現在衍生更大問題，是究竟侵叔能否大步檻過，畢竟他年事已高，屬高危人士。英國首相約翰遜，只天命之年，確診後竟要入ICU，聽說跟死神擦肩而過，最後保住命仔，但英國一些圈內的朋友跟我說（有一名是他以前的同學），康復後的約翰遜未能回勇，不知能再當首相多久。侵叔今年七十有四，在總統大選辯論時可能已經感染了病毒，仍能聲大夾惡欺凌拜登，但老人家會否大病後今非昔比而萌生退意，則為未來添上更多變數。

約翰遜年輕20年也要入ICU

現在美股仍處高位，雖然稍稍調整，但仍未反映拜登勝出的可能。現在出現更多問題，究竟侵叔確診，會令他獲得同情票，對他的選情有利，還是可能影響到他到搖擺州份爭取選票，利淡選情？至於病情會否嚴重到要由彭斯頂上總統一職，會否棄選等問題，現在沒太多人有如此考慮，但病情的發展，可以令人出人意表。

在這裏，我不得不找回本欄於2018年寫過的一番話：「我在美國右派的圈子上曾這樣聽過，侵叔有可能在2020年放棄連任，可能是年紀問題，可能是他的稅務問題（卻肯定不是通俄），侵叔注定是一任總統，作為成功演員（飾演《飛黃騰達》真人騷主角），他的角色只在破壞舊秩序，建立新秩序則需要彭斯這種形象踏實的人。

未來1月減少投資 停一停手為妙

有一種說法，是侵叔會在2020年初辭職，由彭斯接任總統，代表共和黨參加稍後的大選，一來彭斯可以以總統身分特赦特朗普在稅務（或其他未爆出）的麻煩，二來彭斯有令共和黨大團結的能力。」當然，侵叔沒有於2020年初辭職，但他會否於未來一個月辭職，則不能完全抹殺。我只會說，如果他想退下來，體面地做回他的地產大亨，這是一個不錯的時機。如此，美股會添更多變數，正如我在其他平台說過，未來1個月，減低投資，暫時停一停手為妙。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]