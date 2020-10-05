張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款

建議年輕人可選擇混合資產基金

年輕人可承受的風險較大，距離退休日子尚遠，往後可能會面對數次逆市的情况，不必太擔心市場波動下的短期基金價格變動，可採用適當進取的投資策略，建議選擇混合資產基金；視乎個人對承受風險的程度調整股債比例。如想擴大1萬元資金的影響力，建議可增股票相對債券的比例，而股票方面可吸納一些關於資訊科技、通訊網絡或醫療用品生產的股份，這些企業在逆市中較具有潛力，例如大中華、亞太和美國股票基金都持有不少這類別的公司，這些地區的股票基金皆是不錯之選。

臨近退休者 宜選低風險債券基金

第二波新冠肺炎下，保本和避險是臨近退休人士作強積金投資的首要條件，因為這批人士所累積的資產較大，其剩餘的供款時間亦相對少，應保持保守的投資策略。在混合資產基金中，宜將股票基金的比例降低至50%，或着重於保守和債券基金，保守基金屬低風險，適合臨近退休人士的年齡層避險保本的目標；而債券基金主要受利率變動的影響，現時逆市的情况仍會持續一段時間，估計短期內利率並不會上升，債券基金相應成為現時一個合適的投資選擇。

保持投資組合多元化是長遠地創造財富的關鍵，而強積金採用的平均成本法已可減低市場波動的影響。因此，混合資產基金是不錯之選，重點在如何分配當中的比例。

[張佩儀 財女手記]