何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點

回看9月份，港股和A股的回調幅度為區內最厲害，當中一個影響表現的因素來自於美國市場。在美股裏，因疫情和選情，宏觀經濟數據和一直未有共識的刺激經濟等各方面，叫市場確實找不到新的焦點去持續推高股價，特別是行情特好的新經濟類別，這類型股票的回調較市場為大。這種風格輪動，在前兩次調整中一般只維持一周，但今次卻走了整整一個月。結果，同樣乘同一陣風的港股科技股亦出現相似的調整。剛推出的科技股指數就錄得最大的單月跌幅，苦了一群跟投的投資者。

另一方面，A股仍然處於消化7月份漲幅階段，未能為港股添動力去抵禦美股回調的壓力，令港股回到3月底時的低位，只是比全年的低位高7%至8%而已。展望10月，上述兩項影響港股的因素，應暫不會有太大變化，特別是美股。如前文所述，歷史數據顯示，選舉前的一兩個月，市場的波動會加劇，這種波動有機會源自相信有利選情的不理性舉動。不過，由於港股9月份已調整了不少，10月可能出現的反應過敏市場行為，反而有可能成為一個看好後市的買入點。

港科技股現調整 錄最大單月跌幅

較早前，中國各監管機構聯合發布《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者 境內證券期貨投資管理辦法》，即大家常叫的QFII 和RQFII。今次新法規的推出，將中國資本市場進一步開放，符合金融市場持續改革開放的方針。在中美角力中，美方選擇單方面採取各式各樣的措施去把中國企業擠出美國市場，因此，曾經有不少人認為，中方可能亦會用類似手法把海外機構摒除在門外。但有趣的事，中國方面非但沒有關城自困，甚至加快了資本市場開放的步伐。最近有主要全球債券指數服務公司將中國政府債券納入他們的全球政府債券指數，已清楚闡明資本市場在歡迎中國持續改革開放市場的舉措。

今次QFII及RQFII的改善，有兩個重要的改革部分。首先，新規定放寬了准入門檻，以往金融機構要符合證監會規定的資產規模等條件才可以申請；但在新規定下，不少過往規模較小的金融機構都可以符合申請資格。這一改變，能夠通過相關辦法進入國內金融市場的投資者就會倍增。其次，在合資格投資者准入後，他們可以投資的範圍都擴大了。從以往交易所掛牌的股票和債券之外，金融期貨、期權、商品期貨以至私募基金也成為可投資範圍，這有助海外投資者可以更全面把資金引入中國金融市場。

外資淨流入規模增 利A股發展

有分析師認為，現時在A股市場，外資的總投資有2.5萬億元人民幣，佔A股總市值約4%。在新規定運作成熟後，這個比例有機會進一步提升，代表每年外資淨流入A股的規模有可能達到2000億至4000億元人民幣，有助增加機構投資者在A股市場的比例，長遠發展更健康。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]