周顯：得資訊是身分象徵

答案是：資訊。我在《炒股密碼》說過了《孫子兵法》的基本原則：「多算勝」。

在炒股的世界，你所能得到的資訊愈多，贏錢的機會愈大……當然，如果你掌握到的是內幕消息，那就反而很可能會令你坐牢。

不過，也有一些資訊，可能和賺錢無關，只是用來娛樂八卦之用，但卻可能更加受人們歡迎。例如說，平民會對娛樂新聞有興趣，對於明星的八卦緋聞，更加是趨之若鶩。

炒股資訊愈多 勝算愈高

在我們這些人而言，最受歡迎的八卦資訊，莫過於富豪間、與行家間的八卦新聞了，例如誰誰誰在搞什麼project，誰誰誰鬧不和，誰誰誰要坐牢，誰誰誰被貼街招之類。很多朋友都說，講八卦嘢，比女人美食，更加令人愉快。

這還牽涉到一個基本原理，就是有身分有料的人，方能掌握到更多的資訊，因此，八卦嘢知得多，也是身分的表現。

至於富豪的級數，除了富豪圈本身的八卦嘢之外，還要講政治。政治官員的活動，高一級的，是中聯辦，再高一級的，就是中南海消息了。其實這對於大部分人的賺錢也許沒有太大的幫助，但能掌握到這些資訊，就威威食雞了。

如果能夠掌握到國際富豪和政要的級數，當然更高層次，但這也許只有李嘉誠、董建華、馬雲等等神級人物方可做到，那就不論了。

[周顯 投資二三事]