摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676

如單以假期前表現來看，阿里稍為突出，上周連升3日，升穿275元水平。集團指出，預計旗下雲業務今年或扭虧，而菜鳥物流亦可望錄得正現金流。輪場資金流方面，當股價早前回落至260元附近時有不少好友已進場部署，故部分趁假期前先行獲利平倉。

如投資者現水平部署追入，可留意阿里購（26676），行使價322.08元，實際槓桿約7倍；淡倉可參考阿里沽（17053），行使價240.4元，實際槓桿約6倍，兩隻均於明年1月底到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]