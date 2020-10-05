何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團

小米企穩20元，好友觀望回勇機會，看好可考慮小米認購證26029，行使價23.88元，2021年03月到期，實際槓桿約4.8倍。憂慮再度失守20元，看淡或可留意小米認沽證25372，行使價17.88元，2021年2月到期，實際槓桿約4.2倍。

美團點評（3690）周三表現強勢，成功重上240元，但未能順勢重上245元水平，收市升約3%。向上有待挑戰250元，支持參考近期仍能穩守的230元水平。觀望回勇，看好可留意美團認購證27023，行使價291.88元，2021年3月到期，實際槓桿約4.2倍。反手開淡倉，亦可考慮美團認沽證17119，行使價195.88元，2021年1月到期，實際槓桿約4.8倍。（本結構產品並無抵押品）

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]