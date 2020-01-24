金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230

由於中國國慶假期，滬港通及深港通的南向資金，於9月29日暫停至10月8日。黃金周長假期前，市場氣氛謹慎，上周三個交易日大市成交金額均縮減至不足千億元。牛證的重貨區集中在23000點至23099點，據匯豐衍生工具部提供數據23700至24099點水平則加倉較顯著。熊證的重貨區集中在25000點至25099點。

上周推介比亞迪認購證（17546）升幅達68%，投資者可以先行獲利。本周可以留意阿里巴巴購證（18230）。阿里巴巴（9988）分拆螞蟻集團在即，能帶動股價向上，該公司已於上交所科創板提交註冊，報道指香港上市聆訊中，或有機會在10月底左右正式上市。

阿里股價過去數周於255至275元區間上落，大行報告指出，阿里聚焦近期的新興產業如在線房地產，該行維持阿里「買入」評級，目標價306元。富瑞發表研究報告指出，該公司在數字媒體及娛樂（ＤＭＥ）方面將有協同效應；該行予其美股目標價314美元。技術上，股價企穩在265至267元。若投資者看好該股，可以待貼近267元購入其證 （18230）。

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