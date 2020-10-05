蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持

奧園健康由內房股中國奧園（3883）分拆，母公司佈局大灣區，近年賣樓增長強勁，2016至2019年合約銷售複合年增長率達66%，順理成章令旗下之物管公司之管理面積高速增長，推動盈利。奧園健康上半年業績不俗，純利按年升24%，管理物業面積按年增加34%。

短線反彈機會較高 上望7.7元

顧名思義，奧園健康之業務定位除了傳統物管，還包括「大健康」，提供醫學美容、養老及中醫服務，冀與物管業務產生協同效應。公司9月中公布，向獨立第三方收購浙江連天美55%股權，現金代價上限6.91億元人民幣，完成後，公司持股增至60%。連天美於杭州經營醫美服務，是次收購作價約相當於2020年市盈率16.7倍。管理層期望健康業務長遠貢獻公司收入20%至30%。近期管理層增持奧園健康股份，預料有助增強投資者信心，令股價止跌回穩。控股股東兼中國奧園主席在9月21日購入150萬股，另外三名管理層於9月22日合共購入47.8萬股。

圖表上，奧園健康之14天RSI 於9月10日跌至23之超賣水平，其後股價再跌，但RSI漸回升，出現RSI「三底背馳」，相信短期反彈機會較高，短至中線上望7月份橫行區底部7.7元。

(筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份；招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係)

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]