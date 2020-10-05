經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：3隻價值股待催化

【明報專訊】近幾年科技股強勢，街邊阿叔也懂說FAANG或ATMX。無貨在手的稱之為不理性，將升勢和2000年科網泡沫相提並論，但這忽略了科企現在影響力和盈利能力遠超當年。幾年過去，科技股累積大量升幅，只有「增長股」才是王道，現在說「價值投資」真的會被人取笑，巴菲特和他的巴郡（Berkshire Hathaway）也着實是不爭氣。

可是，投資不是非黑即白，再好的東西去到某個價位就是超貴，再垃圾的股票在某水平就變得吸引。踏入9月，科技股全無先兆地急跌，倒是價值股似是回歸。

新創建 憧憬重組私有化

小弟以往在專欄提到的多數是科網巨企，今次一改作風，和大家分享最近留意的3隻價值股。3家公司近期均有新聞，分別是新創建（0659）、AEON信貸（0900）及招商房託（1503）。新創建市值230億元，另外兩家則是20多億元。三家公司均有一定派息，估值也算是便宜，只待催化劑出現。當然若投資此類股票，要有長期持貨的心理準備。

先說新創建，是大家比較熟悉的公司。大股東是新世界（0017），持股約61%。故事是炒重組，派特別息，甚至私有化。自從鄭志剛主導後，新世界系動作多多，市場普遍好評。香港華資地產家族近年重組業務，新世界系也沒有例外。

新創建近年頻頻出售非核心資產，出售了新渡輪，以及新巴城巴業務，可能是回應市場認為公司業務太雜。公司上星期公布業績，純利表面是大跌，但只因出售巴士業務的減值。重要是的公司維持了派息，並提到「可持續及漸進的股息政策」。股價已接近全年低位，相信下跌空間不大。值得一提的是，公司出售渡輪及巴士業務，接貨均是中資。當中有何啟示？大家自行參透。

AEON信貸 等待賣盤

AEON信貸也是老牌公司，在香港有數十年歷史，母公司是日本上市的AEON Financial Service。業務就是「消費者信貸」，也就是「財仔」，也有保險業務，但貢獻最多的是信用卡業務。公司也是最近公布了業績，純利跌兩成，但也是維持了中期息不變。公布業績後股價反彈4%至10日高位。

公司業務實在沒有什麼好討論，吸引之處是股價極殘。帳面值接近8元，股價只是5元。固然不少公司股價均低於帳面值，但AEON信貸的資產負債表相當乾淨，資產絕大多數是短期的流動資產（客戶欠款），非流動資產中也以金融資產為主，絕少固定資產（物業之類）。也是一句，下跌空間相當有限，上升空間則是等待賣盤或私有化。

招商房託 受惠母公司注資

最後是招商房託，公司上市不足一年，顧名思義就是招商局集團的房託（REIT），母公司是深圳上市的招商蛇口（001979），市值1200億元人民幣，是滬深300指數成分股。招商房託的物業位於蛇口，七成是寫字樓，三成是零售物業。

先說下跌空間。公司上市以來股價不濟，定價是3.42元，今年3月一度跌至2元附近，往後反彈也不多，現價是2.33元。眾所周知，房託要把九成可分配收入派息。留意公司有保證派息，未來兩年的股息率應該在10厘樓上——但請保持清醒，小弟認為這些只是數字遊戲，若生意不好堅持派息，只是先用未來錢，房託最後還是要看公司收租的能力。公司上半年的業務，無可避免受到疫情打擊，但筆者粗略計算，以可分派收入計，年度化仍有約7厘息，而相信下半年的情况會比上半年好。

催化劑是什麼？《明報》上星期有報道，招商房託會伺機注入母公司招商蛇口的資產。這就不得了，留意公司市值只是26億元，但母公司是市值過1000億元的巨企。此類「注入母公司資產」的炒作，20年前大家已炒得如癡如醉，但橋不怕舊，最緊要受。

長遠來說，相信公司應能炒上50億元市值（但留意，不一定是股價升一個開，發新股收購也可以）。為何是50億元？因為這是北水港股通的門檻。固然現行規例下，北水仍未能買入房託（連藍籌的領展（0823）也不例外），但相信容許北水投資房託是大方向。操作是現在買入，等待注入資產，以及更改規則。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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