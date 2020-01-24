盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股

假若有留意創52周高位的股份，大多數都是在一個月前開始突破。反之，近日開始突破的股份相當之少，意味着市况相對於早前弱勢。

後市偏淡機會較大 可考慮增持現金

一般而言，在長假期前投資者普遍會較為審慎。部分或會先減持手上股份以避免外圍波動導致的風險。至於未有北水流入是否會利淡港股，這一點則難以有定論，因為根據過往經驗，沒有北水港股仍可以顯著急升。換言之，北水只是其中一個因素。

策略上，可考慮增持現金，並且小注做淡ATMX中最弱勢的股份。原因是後市偏淡機會較大。而恒生科技指數的重磅股，都出現了見頂的情况，相信需要一段時間整固才有望再展升浪。基於順勢而行的理念，做淡會是一個短期策略。即使不做淡亦不應現階段貿然撈底。此外，美國總統大選臨近，市况或會轉趨波動，炒即市期指亦是一個不錯的選擇。

筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]