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林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦

【明報專訊】美國總統特朗普感染新冠病毒肺炎，一度引發市場恐慌，惟上周五晚美股多個主要指數收市跌幅收窄，其中羅素2000指數更逆市上升，表現出對壞消息極其頑強的抗跌力，與不少論者認為美國大選將為美國以至全球資本市場蒙上重大陰影的主流評論，出入頗大。

上周末亞洲多個市場因中秋節假期休市，按外圍初步反應評估，預期本周初大市應該不會有太大的反應。美國政治制度成熟，即使其中一個總統候選人中途退選，甚至不幸身故，亦不容易撼動該國政府的日常運作。對選民而言，可供他們選擇的總統候選人，不是A餐便是B餐（究竟這算不算是真民主？）最終無論是誰執政，亦很難改變得了背後影響兩黨施政利益團體的政策大網。

拜登上台 較不利傳統油企

民主共和兩黨背後所代表的利益團體，在施政方針上，終究還是有一點分別。一般相信拜登若當選美國總統，政策方針較為有利中產及草根階層利益，揚言一旦當選將增加美國企業所得稅，對大型科網企業引入更嚴厲的反壟斷法案，拜登亦較傾向支持綠色新政，不利傾向支持共和黨執政的美國傳統能源企業。亦是因為這些原因，特朗普染病的消息一出，紐約期油一度跌近5%，收市亦未能收復多少失地，而在多個主要指數之中，以大型科技股為主的納斯達克指數，表現最差。

特朗普大難不死或有後福

在國際外匯市場，投資者對特朗普的健康狀况，表現得頗為漠不關心，多少反映國際資金，並不認為即使美國總統換人，亦會改變目前的國際地緣政治關係。就算是向來對大型國際政治事件反應頗為敏感的黃金期貨，市場反應亦一樣是甚為冷靜。

特朗普上周出席今屆美國總統大選首場辯論，顯得精神抖擻，思辯轉數甚快，假如不是及後證實他染病的消息，很多觀眾會更傾向相信染病的是其競選對手拜登，甚至有陰謀論認為，他今次染病，只是一場苦肉計，10月底之前便會以勝利者的姿態宣告他已戰勝病魔，同時透過自己身體力行，向國民示範新冠病毒根本就是不足為懼。假如未來一個月的美國總統競選劇本，最終按上述方向發展，特朗普說不定大難不死，必有後福。

標普500波幅指數高位徘徊

相比美股主要指數淡定的表現，標普500指數波幅指數（VIX）近月一直在相對高位徘徊，明顯是有部分看好後市的投資者，透過買入VIX指數期貨，為自己手持好倉對冲風險。既然市場早已對冲今次美國總統大選可能出現的不確定風險，後市再次進入類似今年首季一樣的巨型下跌漩渦的機會率，反而下降了不少。總括而言，考慮到9月份全球市場早已出現若干獲利回吐，加上投資者對後市表現，心態上表現得頗為戰戰兢兢，反而令後市出現的潛在跌幅，買了雙重保險。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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