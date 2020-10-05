林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦

上周末亞洲多個市場因中秋節假期休市，按外圍初步反應評估，預期本周初大市應該不會有太大的反應。美國政治制度成熟，即使其中一個總統候選人中途退選，甚至不幸身故，亦不容易撼動該國政府的日常運作。對選民而言，可供他們選擇的總統候選人，不是A餐便是B餐（究竟這算不算是真民主？）最終無論是誰執政，亦很難改變得了背後影響兩黨施政利益團體的政策大網。

拜登上台 較不利傳統油企

民主共和兩黨背後所代表的利益團體，在施政方針上，終究還是有一點分別。一般相信拜登若當選美國總統，政策方針較為有利中產及草根階層利益，揚言一旦當選將增加美國企業所得稅，對大型科網企業引入更嚴厲的反壟斷法案，拜登亦較傾向支持綠色新政，不利傾向支持共和黨執政的美國傳統能源企業。亦是因為這些原因，特朗普染病的消息一出，紐約期油一度跌近5%，收市亦未能收復多少失地，而在多個主要指數之中，以大型科技股為主的納斯達克指數，表現最差。

特朗普大難不死或有後福

在國際外匯市場，投資者對特朗普的健康狀况，表現得頗為漠不關心，多少反映國際資金，並不認為即使美國總統換人，亦會改變目前的國際地緣政治關係。就算是向來對大型國際政治事件反應頗為敏感的黃金期貨，市場反應亦一樣是甚為冷靜。

特朗普上周出席今屆美國總統大選首場辯論，顯得精神抖擻，思辯轉數甚快，假如不是及後證實他染病的消息，很多觀眾會更傾向相信染病的是其競選對手拜登，甚至有陰謀論認為，他今次染病，只是一場苦肉計，10月底之前便會以勝利者的姿態宣告他已戰勝病魔，同時透過自己身體力行，向國民示範新冠病毒根本就是不足為懼。假如未來一個月的美國總統競選劇本，最終按上述方向發展，特朗普說不定大難不死，必有後福。

標普500波幅指數高位徘徊

相比美股主要指數淡定的表現，標普500指數波幅指數（VIX）近月一直在相對高位徘徊，明顯是有部分看好後市的投資者，透過買入VIX指數期貨，為自己手持好倉對冲風險。既然市場早已對冲今次美國總統大選可能出現的不確定風險，後市再次進入類似今年首季一樣的巨型下跌漩渦的機會率，反而下降了不少。總括而言，考慮到9月份全球市場早已出現若干獲利回吐，加上投資者對後市表現，心態上表現得頗為戰戰兢兢，反而令後市出現的潛在跌幅，買了雙重保險。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]