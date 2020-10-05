經濟
謝紹榮 食腦本世界

投資策略

謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？

【明報專訊】2020年美國總統大選投票日將於11月3日舉行，按照慣例，總統候選人將在投票日之前進行三場電視辯論會，上周首場電視辯論會在民主黨候選人拜登、共和黨候選人特朗普以及辯論主持人華萊士彼此嚴重疊聲之下進行，場面非常混亂。

特朗普咄咄逼人失風度

觀乎拜登在這場辯論會後半段的精神狀態，其實特朗普毋須咄咄逼人也可穩佔上風，如今辯論似吵架，特朗普明顯失風度，事後多項民調顯示拜登稍為領先。

由於美國總統大選在即，近期在媒體經常看到以「10月驚奇」命名之標題。一般人如非使用網上搜尋器查考這用語由來的話，真的會誤以為10月驚奇與神秘學或預言之類有關。

10月驚奇其實是一個美國政治術語，皆因傳統以來10月份都是美國總統候選人競選前的最後1個月，而這個月經常有關候選人的「猛料」爆出影響選情，因此美國人慣以10月驚奇來形容這月份。

10月驚奇 毋須太認真

不過，也許由於今年疫情肆虐關係，可算是極不尋常的一年，結果什麼「庚子效應」、「印度神童」、「推背圖預言」、「木土合相」等神秘學說甚囂塵上，連帶10月驚奇這用語也變了質，充滿了奇幻意味。今年網上無論是政經財金評論專家，以至玄學大師都在說10月驚奇，而且還各自猜測究竟今年10月份將會發生什麼類型的驚奇呢？是天災、兵災、股災又抑或是其他意想不到的禍害呢？

這世上有些事情玩玩無妨，太認真便是無謂。反正天要下雨，娘要嫁人的事，任憑誰也阻不了。猶記得2016年美國總統大選前，不少「大中華膠」言之鑿鑿說假如民主黨希拉里當選，她一定會對中國不利，但特朗普是富二代商人，凡事利益先行，他應該會採取較有善的對華政策。但結果呢？

10月份剛剛開始，筆者真的不知道到最後有沒有所謂的驚奇出現，預言會否成真。不過，筆者猶記得曾在4月20日文章提到：「回顧過往熊市形態，無論香港抑或美國，由熊1浪走到熊3浪通常大約需要12至18個月，因此縱使熊3最終真的會降臨，熊2浪不太可能在短短一兩個月內便結束，所以未來數月股民不應把美股後市看得太淡。相對美股，筆者對港股後市則沒有那麼樂觀。」

熊3浪將降臨

如今預測成真，美股反彈更是既快且急。由於筆者認為熊1浪走到熊3浪的時間，應會因今次美股反彈異常急速而縮短，因此傾向認為波浪理論熊3浪將降臨，而現時正是關鍵時刻。究竟美股是龍還是蛇，相信很快便會揭盅。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

上 / 下一篇新聞

舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
電競中心租尖沙嘴商廈一年
電競中心租尖沙嘴商廈一年
羅素街「全球舖王」光環褪色
羅素街「全球舖王」光環褪色
超市罕見進駐加連威老道
超市罕見進駐加連威老道
四大零售區近千吉舖新高
四大零售區近千吉舖新高
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
投資精靈：美股若回升 利港股向好
投資精靈：美股若回升 利港股向好
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
社福機構：基層受惠少 生活質素降
社福機構：基層受惠少 生活質素降
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
未受疫情影響 營收每月增兩成
張兆聰：美房屋WFH概念強
張兆聰：美房屋WFH概念強
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
高息人幣定存逐個捉
高息人幣定存逐個捉
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
李若凡：美元下跌三大因素
李若凡：美元下跌三大因素
陸振球：美國財困 或利世界和平
陸振球：美國財困 或利世界和平
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
技術取勝：恒隆地產處250天線上
技術取勝：恒隆地產處250天線上
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
李聲揚：3隻價值股待催化
李聲揚：3隻價值股待催化
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
劉思明：周大福波司登可留意
劉思明：周大福波司登可留意
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
周顯：得資訊是身分象徵
周顯：得資訊是身分象徵
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
王弼：需留意侵叔退選風險
王弼：需留意侵叔退選風險
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
廖偉強：要生存就要面對現實
廖偉強：要生存就要面對現實
布少明：10月迎新一輪新盤熱
布少明：10月迎新一輪新盤熱
李志成：覓地增供應 助置業安居
李志成：覓地增供應 助置業安居
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
4日長假新盤售近百伙
4日長假新盤售近百伙
新地信和商場長假人流增三成
新地信和商場長假人流增三成
MALIBU享康城商場便利
MALIBU享康城商場便利
河畔花園呎價失守1.8萬
河畔花園呎價失守1.8萬
宏利推每月派息基金 冀年息4厘
宏利推每月派息基金 冀年息4厘