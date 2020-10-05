謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？

特朗普咄咄逼人失風度

觀乎拜登在這場辯論會後半段的精神狀態，其實特朗普毋須咄咄逼人也可穩佔上風，如今辯論似吵架，特朗普明顯失風度，事後多項民調顯示拜登稍為領先。

由於美國總統大選在即，近期在媒體經常看到以「10月驚奇」命名之標題。一般人如非使用網上搜尋器查考這用語由來的話，真的會誤以為10月驚奇與神秘學或預言之類有關。

10月驚奇其實是一個美國政治術語，皆因傳統以來10月份都是美國總統候選人競選前的最後1個月，而這個月經常有關候選人的「猛料」爆出影響選情，因此美國人慣以10月驚奇來形容這月份。

10月驚奇 毋須太認真

不過，也許由於今年疫情肆虐關係，可算是極不尋常的一年，結果什麼「庚子效應」、「印度神童」、「推背圖預言」、「木土合相」等神秘學說甚囂塵上，連帶10月驚奇這用語也變了質，充滿了奇幻意味。今年網上無論是政經財金評論專家，以至玄學大師都在說10月驚奇，而且還各自猜測究竟今年10月份將會發生什麼類型的驚奇呢？是天災、兵災、股災又抑或是其他意想不到的禍害呢？

這世上有些事情玩玩無妨，太認真便是無謂。反正天要下雨，娘要嫁人的事，任憑誰也阻不了。猶記得2016年美國總統大選前，不少「大中華膠」言之鑿鑿說假如民主黨希拉里當選，她一定會對中國不利，但特朗普是富二代商人，凡事利益先行，他應該會採取較有善的對華政策。但結果呢？

10月份剛剛開始，筆者真的不知道到最後有沒有所謂的驚奇出現，預言會否成真。不過，筆者猶記得曾在4月20日文章提到：「回顧過往熊市形態，無論香港抑或美國，由熊1浪走到熊3浪通常大約需要12至18個月，因此縱使熊3最終真的會降臨，熊2浪不太可能在短短一兩個月內便結束，所以未來數月股民不應把美股後市看得太淡。相對美股，筆者對港股後市則沒有那麼樂觀。」

熊3浪將降臨

如今預測成真，美股反彈更是既快且急。由於筆者認為熊1浪走到熊3浪的時間，應會因今次美股反彈異常急速而縮短，因此傾向認為波浪理論熊3浪將降臨，而現時正是關鍵時刻。究竟美股是龍還是蛇，相信很快便會揭盅。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]