經濟
李若凡 匯市前瞻

投資策略

李若凡：美元下跌三大因素

【明報專訊】美元下跌，因為三項因素。首先，投資者在季結前夕重新平衡投資集合，增添了美元的波動。其次，市場憧憬英歐談判或出現進展，英鎊上漲，變相增添美元指數的下行壓力。最後，儘管報道指美國總統正考慮增加對伊朗的制裁，惟消息對避險需求及美元的提振作用有限。短期內，由於全球市場充滿不確定因素，包括美國大選、英國脫歐、歐洲疫情，以及全球經濟前景不明朗等，避險情緒高漲，或支持美元維持穩健表現。

歐元由近期的低位出現反彈，主要受惠於美元因素。央行方面，歐央行行長拉加德表示，疫情繼續為經濟帶來壓力，歐央行準備好在有需要的時候採取行動，當局將仔細審視包括匯率在內的所有信息，以了解其對通脹的影響。她亦表示長時間低利率可能會產生副作用。短期內，歐元區疫情不明朗及歐央行立場可能轉鴿，預料利淡歐元。

憧憬英歐談判有進展 英鎊反彈

英鎊反彈，因市場憧憬英歐談判可能有進展。不過，最後一輪談判的不明朗因素依然是影響英鎊走勢的重要因素。歐盟表示即使英國不撤銷其違反國際法的計劃，歐盟亦不會放棄與英國的談判，惟保留採取法律行動的可能。英首相發言人指首相仍視10月16日為達成協議的最後限期， 歐盟需要採取更「現實」的政策立場。

日圓小幅反彈，因為美元下跌因素。市場對全球疫情不明朗丶土耳其地緣政局風險升溫及中美緊張關係的憂慮持續發酵，一度推升避險需求。不過，隨後股市上漲帶動風險情緒改善。由於季結及日企財年結將來臨，投資者對日圓的持倉水平可能出現變動，這或增添日圓波動。

央行立場較中性 或支持加元

油市方面，由於市場風險情緒改善，帶動油價出現反彈。不過，油市的前景仍然不明朗，因為全球疫情仍然未受控，或損害經濟及原油需求的復蘇（俄羅斯官員預期油市須長時間復原）。此外，利比亞原油將重投市場，這可能增加原油的供應量。惟加央行立場較中性，這或為加元提供部分支持。

紐元澳元有下行風險 人民幣或轉强

避險情緒改善，加上美元因素，帶動澳元上漲。西太平洋銀行報告指目前預期澳洲儲行將到11月再提供額外刺激措施，估計這將為政府提供擴大預算的時間。短期內，不明朗因素可能令投資者保持謹慎，加上市場對澳儲行轉鴿的預期升溫，或令澳元維持偏軟走勢。市場關注澳元兌美元能否企穩0.7的水平。

隔夜股市上漲，令風險情緒改善，為紐元提供支持。展望未來，由於全球多項不確定因素持續發酵，市場風險情緒料維持波動。這加上新西蘭聯儲行的立場偏向鴿派，包括官員重申可能加碼寬鬆，甚至未排除推出負利率的可能，這或增添紐元的下行風險。短期內，紐元兌美元或在0.6550附近徘徊。

另外，中國人民銀行貨幣政策委員會第三季會議重申，穩健的貨幣政策要更加適度及精準導向。這暗示中國央行將維持審慎的貨幣政策立場。 短期內，人民幣走勢將取決於美元因素，可能暫時在6.8至6.85 區間內波動。中長期而言，若美元轉弱，利率優勢、經濟復蘇步伐領先，以及海外投資者持續增持境內債券，可能支持人民幣轉强。

華僑永亨銀行經濟師

[李若凡 匯市前瞻]

上 / 下一篇新聞

舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
電競中心租尖沙嘴商廈一年
電競中心租尖沙嘴商廈一年
羅素街「全球舖王」光環褪色
羅素街「全球舖王」光環褪色
超市罕見進駐加連威老道
超市罕見進駐加連威老道
四大零售區近千吉舖新高
四大零售區近千吉舖新高
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
投資精靈：美股若回升 利港股向好
投資精靈：美股若回升 利港股向好
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
社福機構：基層受惠少 生活質素降
社福機構：基層受惠少 生活質素降
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
未受疫情影響 營收每月增兩成
張兆聰：美房屋WFH概念強
張兆聰：美房屋WFH概念強
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
高息人幣定存逐個捉
高息人幣定存逐個捉
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
陸振球：美國財困 或利世界和平
陸振球：美國財困 或利世界和平
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
技術取勝：恒隆地產處250天線上
技術取勝：恒隆地產處250天線上
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
李聲揚：3隻價值股待催化
李聲揚：3隻價值股待催化
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
劉思明：周大福波司登可留意
劉思明：周大福波司登可留意
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
周顯：得資訊是身分象徵
周顯：得資訊是身分象徵
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
王弼：需留意侵叔退選風險
王弼：需留意侵叔退選風險
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
廖偉強：要生存就要面對現實
廖偉強：要生存就要面對現實
布少明：10月迎新一輪新盤熱
布少明：10月迎新一輪新盤熱
李志成：覓地增供應 助置業安居
李志成：覓地增供應 助置業安居
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
4日長假新盤售近百伙
4日長假新盤售近百伙
新地信和商場長假人流增三成
新地信和商場長假人流增三成
MALIBU享康城商場便利
MALIBU享康城商場便利
河畔花園呎價失守1.8萬
河畔花園呎價失守1.8萬
宏利推每月派息基金 冀年息4厘
宏利推每月派息基金 冀年息4厘