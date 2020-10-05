李若凡：美元下跌三大因素

歐元由近期的低位出現反彈，主要受惠於美元因素。央行方面，歐央行行長拉加德表示，疫情繼續為經濟帶來壓力，歐央行準備好在有需要的時候採取行動，當局將仔細審視包括匯率在內的所有信息，以了解其對通脹的影響。她亦表示長時間低利率可能會產生副作用。短期內，歐元區疫情不明朗及歐央行立場可能轉鴿，預料利淡歐元。

憧憬英歐談判有進展 英鎊反彈

英鎊反彈，因市場憧憬英歐談判可能有進展。不過，最後一輪談判的不明朗因素依然是影響英鎊走勢的重要因素。歐盟表示即使英國不撤銷其違反國際法的計劃，歐盟亦不會放棄與英國的談判，惟保留採取法律行動的可能。英首相發言人指首相仍視10月16日為達成協議的最後限期， 歐盟需要採取更「現實」的政策立場。

日圓小幅反彈，因為美元下跌因素。市場對全球疫情不明朗丶土耳其地緣政局風險升溫及中美緊張關係的憂慮持續發酵，一度推升避險需求。不過，隨後股市上漲帶動風險情緒改善。由於季結及日企財年結將來臨，投資者對日圓的持倉水平可能出現變動，這或增添日圓波動。

央行立場較中性 或支持加元

油市方面，由於市場風險情緒改善，帶動油價出現反彈。不過，油市的前景仍然不明朗，因為全球疫情仍然未受控，或損害經濟及原油需求的復蘇（俄羅斯官員預期油市須長時間復原）。此外，利比亞原油將重投市場，這可能增加原油的供應量。惟加央行立場較中性，這或為加元提供部分支持。

紐元澳元有下行風險 人民幣或轉强

避險情緒改善，加上美元因素，帶動澳元上漲。西太平洋銀行報告指目前預期澳洲儲行將到11月再提供額外刺激措施，估計這將為政府提供擴大預算的時間。短期內，不明朗因素可能令投資者保持謹慎，加上市場對澳儲行轉鴿的預期升溫，或令澳元維持偏軟走勢。市場關注澳元兌美元能否企穩0.7的水平。

隔夜股市上漲，令風險情緒改善，為紐元提供支持。展望未來，由於全球多項不確定因素持續發酵，市場風險情緒料維持波動。這加上新西蘭聯儲行的立場偏向鴿派，包括官員重申可能加碼寬鬆，甚至未排除推出負利率的可能，這或增添紐元的下行風險。短期內，紐元兌美元或在0.6550附近徘徊。

另外，中國人民銀行貨幣政策委員會第三季會議重申，穩健的貨幣政策要更加適度及精準導向。這暗示中國央行將維持審慎的貨幣政策立場。 短期內，人民幣走勢將取決於美元因素，可能暫時在6.8至6.85 區間內波動。中長期而言，若美元轉弱，利率優勢、經濟復蘇步伐領先，以及海外投資者持續增持境內債券，可能支持人民幣轉强。

華僑永亨銀行經濟師

[李若凡 匯市前瞻]