投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨

要開展「唱高散貨」，騙徒第一步會在低位買入一些低市值或低流通量的股票，因為這些股票較易被操控。當股價逐步攀升的時候，再透過社交媒體大力推介這些股票，務求在短時間內製造大量需求，令股價繼續上升，讓騙徒可以在高位散貨，牟取暴利。跟風在高位買入的投資者，手持股票的價格會在短時間內暴跌，損失慘重。

手法一：炒股群組吹噓「專家」

社交媒體上有很多以投資股票或「股票教室」為主題的群組，讓股民交流炒股心得和資訊。由騙徒開立的炒股群組，其實並不是為了與股民交流，而是為了營運「唱高散貨」騙局。為了招攬更多追隨者，近期有騙徒甚至冒充一些公眾人物，例如財經界專家和意見領袖（Key opinion leader，或KOL），開立投資群組。

騙徒會在炒股群組中提供一些投資建議和推介，起初會有些較穩陣和「大路」的股票推介，目的是為了避免投資者起疑心。他們有時會訛稱有專家提供的獨家貼士，甚至是內幕消息。追隨者跟買開頭或者會獲得蠅頭小利。群組內亦有其他騙徒的黨羽作「打手」，一同吹噓騙徒的戰績，令其他人以為騙徒的貼士可靠。騙徒之後就會推介一些容易被操控的股票，例如成交量低及股權集中的細價股，待股價升到高位後大手沽出，令股價一哄而散，高位接貨的投資者損失慘重。

手法二：私訊受害人 騙徒扮網友

騙徒會使用社交媒體的交友功能作為行騙工具。騙徒會用吸引眼球的個人頭像及高學歷和專業人士的個人資料，在網上廣結朋友。當找到下手對象後，騙徒就會私訊對方表示想「交個朋友」，然後施展「美人計」或大打溫情牌，讓受害人相信騙徒是網絡上的好友，再訛稱有專家股票貼士、內幕消息等，哄騙受害人在高位接貨。

上述兩個手法，騙徒會逼受害人在短時間內作出投資決定，很多時又會要求受害人買入股份後提供截圖，因為騙徒需要把截圖轉發給幕後主腦賺取佣金。

要遠離投資騙局，首先自己要有獨立思考能力，不要輕信網上專家意見或網上資訊做投資。若有人在社交媒體表示有必賺的股票貼士或內幕消息，我們更加要小心提防。即使是由親友推介的投資機會，也不要盲目誤信，因為他們也有可能已經墮入騙徒的投資陷阱。

騙徒可以很容易在網絡世界冒充不同人物，哄騙我們的信任，例如他們會冒充持牌人士身分向我們推介股票。因此遇到有人聲稱是持牌人士向我們推介股票時，單單查閱對方的牌照或註冊並不足夠，我們需要進一步核證對方身分，例如致電對方聲稱代表的機構確認，但切勿致電對方提供的號碼。

投資騙徒手法萬變不離其宗，始於利用人的貪念，我們要記着世上沒有穩賺兼回報高的投資，而內幕消息和穩賺貼士只是騙徒行騙的誘餌。投資者做決定時要冷靜分析，並多加留意關於騙案的新聞。投委會的騙局專頁(https://www.ifec.org.hk/web/tc/moneyessentials/scams/index.page)和警方的反詐騙協調中心，亦有介紹各種流行的騙案及提供最新的騙案警示。

投資者及理財教育委員會

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