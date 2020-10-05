經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信

【明報專訊】近日網上流傳不少謠言，指受到新冠肺炎疫情影響，深圳樓市大跌，東門更早已變成死城，地鐵沒有乘客，商舖全都沒有營業。為證實消息真偽，筆者決定親身到了深圳的東門一探究竟。筆者於周日和周一下午都分別到東門逛了一圈，星期日的東門跟往常一樣人山人海。至於星期一下午，雖然因上班時間關係，人流相對較少，但即使當天剛下完一場大雨，街道人流仍然熙來攘往，餐廳更幾乎滿座，比平日下午香港的海港城還要熱鬧。網絡上不時會看到刻意抹黑中國的影片，筆者勸喻大家不要相信一些未經求證的影片，親身到現場看才會清楚事實。

至於深圳現在的樓市如何，聽聽本地人的說法就最中肯。筆者現身處深圳，早幾天跟住在當地的朋友去喝酒聊天，談及深圳的樓價，朋友說現在本地人想買樓，即使是深圳較偏遠的地區，也需要抽籤，因為樓宇的供應量根本無法滿足當地人民的需求，就連售價高達6萬多元人民幣一平方米的樓盤，也出現5000人抽200個單位的情况，抽到單位實在比中六合彩更高興。雖然香港也不時有1萬多人抽幾百個單位的情况，但深圳則規定合資格人士每人只可取一張票，香港則沒有此限制，可見深圳的樓宇需求比香港還要緊張。

深圳樓宇需求比港緊張

疫情之下，港人往返內地需接受14天隔離檢疫，不少人只能透過觀看網上影片及文章等得知大灣區的最新資訊，卻又難以求證。因此最近抹黑說深圳樓沒人買，甚至要劈價七折出售的傳言，很多人都信以為真。其實別說是七折的特價單位，就連九折的也沒什麼可能找到，這些傳言實在不可信！現時發展商推出的優惠，都是因為「金九銀十」而推出，而非一些KOL說的因經濟不景而劈價促銷。某KOL更指因為新冠肺炎疫情、中美貿易戰等原因，內地樓已經不再值錢，他於今年初打算盡快放售自己於大灣區的物業，卻很難找到買家，勸喻其他於內地有物業的港人都要盡快放售物業，以免將來損失慘重云云。

筆者一名朋友跟這名KOL剛好持相反意見，他於今年初疫情仍未受控、樓價較低的時候在內地買了樓，現在他的物業已經升值了約10%。其實內地政府很公平，於各城市推出限購令都是為了杜絕炒風和市場單一化，務求大灣區各城市的樓價漸趨平均，不論是一手還是二手樓，住宅還是公寓，都有穩定的市場。限購措施收緊時，二手市場的需求大增，業主自然能以滿意價錢將物業出售；相反，當限購政策放寬，就是發展商大展拳腳的時候，二手賣家就要先忍耐一下了。中國政府多年來都是用這個模式規管內地房地產市場，因此即使單位未能成功放售，大多只是時機問題，大家毋須過分擔心。

除此之外，筆者亦建議大家，即使遇上市場不穩或疫情，也毋須急於將物業放售，因為內地樓便宜，即使跌價，暫時放着不管也無妨；同樣的跌幅，香港和內地單位的價錢差別也可以達好幾倍。再者，趕着出貨，劈價出售在所難免，還要付手續費、「滿五唯一」稅項等費用呢！ 投資不保證賺錢，也不一定短期內有回報，最重要是看準時機，愈怕虧損就更應臨危不亂！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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