明報記者 黃清瑤

■傳統銀行

目前，短期定存年利率最高的是富邦銀行，定存7天可享8.8厘優惠年利率，最低存款額為10萬港元等值的人民幣，最高為3000萬港元等值。若以100萬元定存7日計算，期滿後可獲利息1687.7元，另外定存1個月可享4.88厘息率。該行要求客戶兌換指定貨幣及同時開立指定年期之定期存款戶口，方可享有優惠。

至於匯豐銀行，不同等級的客戶定存息率亦有分別，運籌理財或其他客戶的新資金，定存7日可享6.3厘的優惠息率，1個月則有3.8厘，該帳戶不設最低存款額。卓越理財新客戶則定存7日可享6.4厘的優惠，定存1個月為3.9厘，該帳戶每日結餘至少100萬港元或以上，否則將收取每月380元的低額結存服務費。近日推廣期內開戶，可享豁免首6個月該費用。

其中，「卓越理財‧尚玉」，定存7日享6.5厘，1個月享4厘。以100萬元計算，前者期滿後可獲利息1246.6元，後者3333.3元。要留意卓越理財‧尚玉帳戶要求客戶每日帳戶結餘至少有780萬港元。

另外中銀香港定存7日可享5.5厘，1個月享3厘，以100萬元計算，前者期滿後可獲利息1054.8元，後者2500元。該項要求申請人選用「綜合理財服務」 及開立「特優人民幣及外幣定期存款」戶口，最低存款額為5萬港元。至於其他傳統銀行，短期定存息率均低於上述三家銀行，僅0.45厘至2.2厘不等。

■虛擬銀行

現時本港有8家獲發牌照的虛擬銀行，大多數提供高息港元定存服務吸客，但只有眾安銀行、天星銀行及富融銀行提供人民幣定存服務。但三家虛擬銀行的人民幣定存年利率較傳統銀行低，就以天星銀行為例，定存7日僅0.05厘，1個月為1.1厘，12個月只有1.6厘。至於眾安銀行，定存1個月享1厘 ，定存12個月享1.5厘。

富融銀行較高，定存50萬元以上，7日享0.3厘；1個月享1.6厘；3個月至12個月享2.1厘，即100萬元定存1個月，可獲利1333.3元，3個月獲5250元，12個月可獲利2.1萬元。目前虛擬銀行定存人民幣的年利率偏低，建議待息率上升才考慮使用。

■其他工具

其他工具方面亦可以使用內地版支付寶的餘額寶，它是一種活期存款，而且息率浮動。當使用者將資金存入餘額寶，就會用作購買天弘基金的「天弘餘額寶貨幣」基金。它會用來投資同業存款、短期國債等金融產品，因此息率會因應回報浮動。

就以上周五應用程式顯示，若存入100萬元資金，30天可獲利1331元，即平均年利率約為1.6厘。使用內地版支付寶的餘額寶的優勝之處，是這個應用程式已運作多年，較本地新推出的虛擬銀行更安心，而且是活期存款，天天收息，有需要時可靈活調動資金。

■短中長線部署策略

短線：可選富邦、匯豐、中銀香港

倘若投資者手上有100萬元人民幣作定存，在短短3個月內如何獲得最高回報呢？可以揀選人民幣定存最高息率的三家傳統本地銀行，即富邦、匯豐、中銀香港，每家分別定存1個月，不論定存的先後次序，3個月後利息為9848.21元。上述結果是假設人民幣匯價不變，倘若人民幣兌美元下跌，則會可能出現賺息蝕價的風險。

中長線：招商永隆銀行 6個月享2.4厘

若投資者不想常「搬錢」並作中長線投資，在傳統銀行中，招商永隆銀行定存息率最高，定存6個月可享2.4厘息率，以100萬元計算，可獲利1.2萬元。若定存12個月則享2.5厘，期滿後可獲利2.5萬元。其他銀行的中長線定存息率較低，就以中銀香港為例，定存6個月息率由1.45厘至1.55厘，12個月由1.45厘至2.1厘。華僑永亨銀行定存6個月，息率為2.25厘，12個月為2厘。交銀香港定存6個月息率由1.85厘至2.05厘。其他銀行大多定存息率均低於2厘。

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