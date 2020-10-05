謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業

憂被私人業主「搵笨」

受到去年中至今的黑暴、新冠病毒肺炎疫情與美國打壓三重打擊，香港經濟陷入深度衰退，許多企業、商戶及食肆被迫結業，導致寫字樓與零售商舖空置率急升，租金和物業價值均大跌。尤其是在傳統旅遊旺區如銅鑼灣、旺角及尖沙嘴等，均出現滿街吉舖的情况！這些地區往往是最缺乏各類社福服務和設施，但同時交通亦最方便。在市况低迷之時，政府推出採購物業計劃，對市場、對納稅人，以至對社福服務的提供者和受眾都是好時機。

然而，由於政府過去較少主動和大量地在市場購買物業，即使現時屬於「買家市場」，不少人仍擔心政府會被私人業主「搵笨」，令公帑未能用得其所。例如在首期計劃，政府預留了逾89億元購置約23萬平方呎的物業，平均呎價高達3.8萬元，被質疑高於市場水平。有市場人士就將今次計劃形容為「打救死場」、「送錢畀業主使」的救市措施。

政府強調，產業署會就擬購物業的售價是否合理和貼市，向社署提供專業和獨立的意見。筆者對產業署的專業性和獨立性毫無懷疑，然而公務員作出任何建議或決定前，一般需要有大量事實和數據作支持，在現時市况下，由於缺乏足夠的實質成交作參考（尤其是非住宅物業），政府對市場未來走勢的預測可能會傾向保守。加上政府凡事都要跟規矩，講程序，作出議價和買賣決定的速度往往亦較為輸蝕。

需避免遭扣官商勾結帽子

因此，筆者希望政府能善用私營測量的專業知識，委聘多於一家測量師行，就擬定購買的社福物業提供迅速、貼市和獨立的買價意見。一方面可以確保政府不會「買貴貨」，另一方面可以避免當局被人指明益個別業主，甚或被扣上官商勾結、利益輸送的帽子，冀政府能認真考慮。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]