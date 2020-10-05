何民傑：政經夾擊宜增房屋供應

另一種經濟衰退的定義是12個月內失業率升1.5％至2%。香港去年6月至8月失業率是2.9%，今年同期是6.1%，20到24歲的年輕人失業率更接近兩成。今年6月份的破產數目是2079宗，創2003年6月以來的17年新高。如果還有人以為什麼也沒發生，那只是掩耳盜鈴。

年輕人失業率接近兩成

加上政治上兩極分化，連民主黨委託香港民意研究所就決定履行現屆立法會職務的去留問題舉行民調，他們的支持者中47.1%人支持留任、45.8%人反對，兩者均未達過半門檻。而跟隨民調結果的14名民主派，按政治判斷決定留任，而沒跟隨民調的街工梁耀忠、專業議政另外4人及熱血公民鄭松泰亦留任，即共20名民主派議員留守議員。

破產數字創17年新高

雖然陳淑莊、陳志全、朱凱迪等人相繼宣布離任。可以預料反對泛民議員留任的人將由「黃絲」變為激進派「黑絲」。立法會難以擔當議事堂角色，用論辯去互相說服，民生議案也未必能順利通過。

在政治和經濟前景俱不明朗夾擊下，要解決目前香港的問題，港府必須重新建立香港人的歸屬感。而房屋乃問題的根源，當大部分中層人士無法向上社會流動，基層未能安居，這就難以談得上安居樂業。而面對經濟衰退，決斷開展各類公私營基建和房屋發展，也有助經濟內循環。

解決房屋問題 重建港人歸屬感

因此，港府必須積極正視本港的房屋問題，究竟能否撥1%郊野公園土地發展、棕地開拓、搬貨櫃碼頭騰出市區土地等等討論多時的方案，我們期望港府在下月發表的施政報告能推出有效方案，解決房屋問題，刻不容緩。

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[何民傑 錢本善]