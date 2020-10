蔡金強：數據說話：中國製造不可替代

【明報專訊】上周,美國總統大選第一輪辯論,潑婦特朗普大戰瞌睡蟲拜登,套用CNN的評論,兩個字形容「disgraceful and chaos」。辯論15分鐘後,已經變成三個老人的罵街,特朗普撒潑大罵拜登和主持人Wallace,全場插嘴,當聽到特朗普大罵「let me shut you down for a moment」,當聽到特朗普說「逃稅光榮,抓不到他是奧巴馬責任」……我真是笑了出來,這就是「燈塔國」?相信美國的人,你們真是瞎眼,這是一個連總統都可以說謊1000多次的國度,信美國,過去30年,從前蘇聯、南斯拉夫、伊拉克、阿富汗、敘利亞、烏克蘭……,答案只有一個,信美國得廢墟,這麼明顯的答案還竟然有這麼多支持者,不得不佩服美國對世界主流傳媒的絕對控制能力。