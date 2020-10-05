經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：數據說話：中國製造不可替代

【明報專訊】上周，美國總統大選第一輪辯論，潑婦特朗普大戰瞌睡蟲拜登，套用CNN的評論，兩個字形容「disgraceful and chaos」。辯論15分鐘後，已經變成三個老人的罵街，特朗普撒潑大罵拜登和主持人Wallace，全場插嘴，當聽到特朗普大罵「let me shut you down for a moment」，當聽到特朗普說「逃稅光榮，抓不到他是奧巴馬責任」……我真是笑了出來，這就是「燈塔國」？相信美國的人，你們真是瞎眼，這是一個連總統都可以說謊1000多次的國度，信美國，過去30年，從前蘇聯、南斯拉夫、伊拉克、阿富汗、敘利亞、烏克蘭……，答案只有一個，信美國得廢墟，這麼明顯的答案還竟然有這麼多支持者，不得不佩服美國對世界主流傳媒的絕對控制能力。

為何小金人很鄙視很多反華的知識分子，尤其是華人出身的。他們套着知識分子或教授的外殼，基本就是逢中必反，毫不顧忌實際情况和數據。今天聊一個有趣的話題，中國生產、產業鏈是否已經日落西山？這個問題在很多反華人士眼裏，當然是，你看今天有這個美資公司撤出，明天有韓資、日資關閉中國最後一個廠房，大後天還有美國全面制裁中國入口產品，所以中國產品會死…… 哇！好像很恐怖，那咱們來看看實際數據，美國正式啟動對華貿易戰在2018年3月，2017年中國出口金額2.263萬億美元，2018年2.487萬億美元，漲了9.9%，2019年特朗普全面制裁中國入口產品，2019年中國對美出口跌了12.5%，可是2019中國的整體出口金額還是微增0.5%到2.499萬億美元。那2020年呢？ 哇塞，2020可是三重擊，美國制裁加世界經濟疲軟加世紀新冠，不好意思，1至8月中國的出口只是微跌2.3%，而且還是因為1至4月的暴跌，7月中國出口增加7.2%，8月更是激增9.5%。就算對美，1至8月中國出口也只是微跌3.6%。可以肯定，2020年中國的整體出口還是會增長，可能1%。乖乖，這可是在三重打擊下。2020同期世界各大貿易國出口都普遍跌兩成。

三重打擊下今年出口仍有漲幅

所以，你說我為何鄙視這些反華友仔，不要再說你是知識分子或者教授，笑死人。今年中國商品貿易佔世界份額可能會增至11至12%，創新高！那說說為何會這麼堅韌，第一，中國產業鏈的強大競爭力，中國是世界上唯一一個全產業鏈完善生產國家。而中國生產在現在新冠疫情下還強健，其他生產大國現在都只能局部復產，而且疫情還完全沒有平息迹象。第二，中國在過去幾年對外出口多元化的努力，2019年，雖然在美國的強力制裁下，中國對美出口下跌12.5%，可是對歐出口上漲了4.9%，對東盟出口增長12.7%，對非洲出口也增長了7.9%，完全填補了美國的缺口。今年1至8月，中國對美出口微跌，可對東盟出口強勁，今年東盟應該會成為中國最大貿易伙伴。

東盟歐盟非洲填補美國缺口

相信就算小金人以數據說話證明中國製造的野草般堅韌，那些仇恨中國的人還是會argue，不是不報只是時候未到，因為在他們心目中，只要美英主子跺跺腳，你就得死，無論如何都得死，遲早死！ok，那小金人再跟你用事實數據討論一下中國製造可以有替代品嗎？因為除非全面戰爭，世界日子還是要過的，貿易還是要繼續的，美國想圍堵中國，幾個狗腿子可能會跟，如澳洲、印度，其他連英國，加拿大，新西蘭都未必，就更別提日本、韓國、台灣，就更遠遠別提歐盟、東盟、巴西、非洲了。你美國想讓人家不買中國製造產品，那最簡單問題，你美國能保證有替代生產國家嗎？你美國能保證替代產品一樣價廉物美嗎？畢竟現在世界各國都經濟拮据。小金人再次用數據說話，中國的貿易佔世界11%左右，中國是14億人口，960萬平方公里國土，基建極度發達，產業工人高度成熟的國家，那最簡單，你要找替代國家，請思考這五個因素，人口、國土、基建、工人素質、工資水平。你環顧世界，你以為你有很多選擇嗎？千萬別用臆想去支配你大腦。

人口所限 越南快抵生產瓶頸

第一，世界上人口超過5000萬的國家只有28個，中國和印度14億，美國3.3億，2億多的有印尼、巴西、巴基斯坦、尼日利亞，1億左右的有孟加拉、俄羅斯、日本、墨西哥、菲律賓、埃及。其他人口大國還包括埃塞俄比亞、越南、剛果、伊朗、土耳其、坦桑尼亞、南非、緬甸、泰國，還有發達國家德國、法國、英國、韓國等。事實上，你會發現人口大國主要在東盟（6.5億）、非洲（12億）、南亞（18億），還有美國，其他的要嘛是伊斯蘭或者戰亂國家如伊朗、土耳其，還有一大堆發達國家，少爺兵，你想像歎慣的美國佬加班加點嗎？尤其新冠後，不做同樣可領救濟金。

第二，國土和基建，東盟，非洲，南亞人口多多，確實可以有人力去搶中國生意，可土地呢？發展大量的製造業需要便宜土地，可你知道嗎？印度的土地是私有的，你試試徵地，2010年日本中標印度高鐵項目，徵地十年現在還沒整齊，可印度希望2022高鐵完工。再說基建，如果你沒有強大基建、發電、水利、公路、港口、機場，你的工廠怎樣確保不間斷開工，怎樣運出去？那這就是大問題了，整個非洲、南亞，基建水平是極為低下的，連電都不能確保，就算在建，也是中國在幫着建。東盟好一些，可也就好一點點。當然越南是很不錯的，可越南就9000多萬人口，越南的生產瓶頸應該未來兩年見頂。墨西哥也不錯。

中國消費大國 生產線不能離開太遠

第三，工人素質。這個不需要否認吧！你試試中國工人和東盟、非洲、南亞、墨西哥比比。可能越南和印度一部分可以一拼，其他你試試，誰用誰知道。再者，中國過去二十年，已經在東盟和非洲成功佈點，打下堅實根基，從越南、菲律賓、印尼，到埃塞俄比亞、尼日利亞、坦桑尼亞……哪裏不是中國人和公司的影子，那你說你美國或者其附屬把訂單轉到這些國家跟給中國有何分別？你可以自我陶醉。

篇幅所限，上面五點因素下你說哪幾個國家可以作為中國製造的替代者？至於發達國家，他們現在的產品往中國大量出口，中國今年是世界最大消費國（5.12萬億美元），他們的生產不得不靠近消費地。事實勝於雄辯，環顧世界，真正可以挑戰中國製造的只有東盟局部、印度和墨西哥，可你先把廠開起來再說吧！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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