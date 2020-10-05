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2020年10月5日星期一
環球數據前瞻
舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
電競中心租尖沙嘴商廈一年
羅素街「全球舖王」光環褪色
超市罕見進駐加連威老道
四大零售區近千吉舖新高
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
投資精靈：美股若回升 利港股向好
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
社福機構：基層受惠少 生活質素降
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
張兆聰：美房屋WFH概念強
環球數據前瞻
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
高息人幣定存逐個捉
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
李若凡：美元下跌三大因素
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
陸振球：美國財困 或利世界和平
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
技術取勝：恒隆地產處250天線上
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
李聲揚：3隻價值股待催化
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
劉思明：周大福波司登可留意
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
周顯：得資訊是身分象徵
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
王弼：需留意侵叔退選風險
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
廖偉強：要生存就要面對現實
布少明：10月迎新一輪新盤熱
李志成：覓地增供應 助置業安居
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
4日長假新盤售近百伙
新地信和商場長假人流增三成
MALIBU享康城商場便利
河畔花園呎價失守1.8萬
宏利推每月派息基金 冀年息4厘
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
電競中心租尖沙嘴商廈一年
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無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
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上月疑似涉及騙局股份多達3隻
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中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
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室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
張兆聰：美房屋WFH概念強
環球數據前瞻
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
高息人幣定存逐個捉
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
李若凡：美元下跌三大因素
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
陸振球：美國財困 或利世界和平
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
技術取勝：恒隆地產處250天線上
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
李聲揚：3隻價值股待催化
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
劉思明：周大福波司登可留意
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
周顯：得資訊是身分象徵
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
王弼：需留意侵叔退選風險
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
廖偉強：要生存就要面對現實
布少明：10月迎新一輪新盤熱
李志成：覓地增供應 助置業安居
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
4日長假新盤售近百伙
新地信和商場長假人流增三成
MALIBU享康城商場便利
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