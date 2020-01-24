張兆聰：美房屋WFH概念強

美股現在受多個因素影響，包括估值偏高但市場憧憬經濟復蘇；疫情第二波爆發，但科技股卻又先升後跌，弱於道指；美國總統選舉，特朗普確診帶來短暫不確定性。上述因素有些互相矛盾，導致短期市况很反覆。另一因素是實質債息低位徘徊，市場整體重估動力受阻，短期高位成了阻力，但由於通脹預期也沒有轉向，名義債息又低企，故實際債息缺乏上升動力，股市沒有大跌風險。可以說，通脹是中長期最危險的因素。

通脹成中長期最危險因素

市况呈高位橫行、區間波動，資金則向個股、個別板塊埋手。近期強勢的包括新能源、遙距工作、房屋、周期性股份等。多國積極發展新能源，近期更出現一個標誌性的現象，就是新能源巨頭NextEra Energy市值一度超越了石油股龍頭埃克森美孚。海外新能源建設加速，對部件需求強勁，也是本港上市的兩大光伏玻璃股，信義光能（0968）和福萊特（6865）暴漲的原因。

兩股同樣是周期股，疫情下市場部分產能退出，供應減少，需求一下子爆發，產品價格狂飈。股價很強勢，但有點直線上升的感覺。始終靠供需失衡的炒作會有個限度，一旦價格過高會影響需求，而有利可圖下，供應也始終會增加，現價高追要小心。

房屋股同樣屬周期性股份，但當前設局比較理想，令上升周期可以更持久。疫情雖然令美國基層民眾收入大受影響，但對中高收入、資產豐厚者卻影響不大，美股因瘋狂放水而大漲，更令他們財富增值。此外，美國按揭利率低企，也為樓市火上加油。

美國房地產經紀人協會（NAR）近日公布的數據顯示，美國8月成屋銷售年率環比增長2.4%至600萬套，創2006年12月以來新高。年初至今，美國成屋銷量漲逾10%。銷售火爆，現時庫存只有3.3個月，異常緊張。

遙距工作受惠疫情第二波，但有部分股份無論疫情減退還是重臨，都可以不斷創出新高。如Trade Desk（TTD）、Twilio、Square（SQ）等都是如此。

按揭利率低兼供不應求 美樓市火熱

本周會沽出平安好醫生（1833）、中生製藥（1177）及微創（0853），買入10股Trade Desk、30股Square及100股房屋股ETF（ITB）。

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